Вибори в Європі: як вони можуть допомогти Україні

Політичний фактор є вирішальним у наданні Україні військової допомоги на боротьбу з ворогом. У цьому контексті вибори у Європі впливатимуть на строки та обсяги постачання зброї для ЗСУ.

Про це 24 Каналу сказав політолог Максим Ялі. Політичний чинник є найважливішим у питанні надання зброї Україні та строків постачання цього озброєння, тому що західні політики у демократичних країнах мають спиратися на громадську думку.

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"Зараз активно фігурує інформація у ЗМІ, що, зокрема Німеччина може надати Україні далекобійні ракети, тож восени очікуємо гарних новин в контексті військової допомоги. Оскільки США, а також Польща й Словаччина готуватимуться до виборів, – для політичних лідерів цих країн важливо отримати позитивні новини з українського фронту", – мовив політичний експерт.

Вибори в США

Так само і для президента Джозефа Байдена важливо підтримати українську армію, щоб отримати потужні результати на фронті із приходом осені.

"Будуть прийняті ключові рішення щодо подальшої підтримки України. Розпочнеться політичний сезон, виборчі перегони у США, і для Байдена це буде набагато актуальніше", – зазначив Ялі.

Політичний чинник – ключовий

Саме від політичного чинника відштовхуються наші партнери у розрахунках та плануваннях постачання військової допомоги.

"Подібна ситуація була і минулого року. Основні події розгорталися у вересні та жовтні, а у листопаді росіяни залишили Херсон", – нагадав політолог.

Європа та США чекають осені, щоб допомогти Україні: дивіться відео

Військова допомога