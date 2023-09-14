Буде дуже боляче: Фейгін сказав, які санкції від США можуть не дати КНДР допомагати Росії
Сполучені Штати пообіцяли без вагань ввести нові санкції проти Північної Кореї та Росії у разі надання військової допомоги. У Держдепартаменті США зауважили, що будь-яка передача зброї країні-агресору буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН.
Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, які реальні важелі впливу мають США. Водночас у ГУР заявили, що КНДР ще півтора місяця тому почала постачати Росії боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм та 152 мм й ракети до РСЗВ "Град".
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Покарання за допомогу Росії
Можливо, США ці санкції та заходи будуть застосовувати щодо Китаю, припустив російський правозахисник. Адже стосовно Північної Кореї це безболісно. Однак і без цього всі дії, які зараз роблять Сполучені Штати щодо Пекіну, завдають шкоди китайській економіці.
Я думаю, що мова насамперед іде про це,
– зауважив Фейгін.
Хоча не завадять додаткові санкції щодо Росії й Північної Кореї. Але суттєвого значення вони не матимуть, адже там і так достатньо санкцій.
"За допомогу або байдужість у питаннях військової співпраці Китаю та Росії санкції можуть бути введені й дуже болючі", – наголосив російський правозахисник.Зверніть увагу! Раніше у США розповіли, що надання військової допомоги Північною Кореєю Росіє призведе до ізоляції країн. Для Росії пошук підтримки у КНДР – ознака відчаю.
Чи зможуть Сполучені Штати протистояти співпраці КНДР з Росією: дивіться відео
Візит Кім Чин Ина в Росії: основне
- 11 вересня глава Північної Кореї відправився у робочу поїздку до Росії для того, аби зустрітися з російським диктатором Владіміром Путіним. Вони зустрілися на так званому Східному економічному форумі.
- Під час зустрічі з російським узурпатором Кім Чин Ин був щедрий на цинічні заяви про війну та політику Кремля. Яскравий тому приклад – заява про війну в Україну, яку глава КНДР назвав "священною боротьбою".
- Представник ГУР МО Андрій Юсов назвав зустріч диктаторів Росії та КНДР свідченням того, що так звана "друга армія світу" має значні проблеми з озброєнням. У разі, якщо два диктатори домовляться про постачання озброєння Росії від КНДР, то це стане поганою новиною для українських воїнів.