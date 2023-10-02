Це наше послання Путіну, – в Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати вкотре підтвердили підтримку України у боротьбі проти російської армії. Зокрема, американська влада планує незабаром оголосити новий пакет допомоги нашій державі.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін-Жан П'єр. Вона також наголосила, що США допомагатимуть Україні стільки, скільки буде потрібно, інформує 24 Канал.

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США готують новий пакет допомоги Україні

Речниця Білого дому наголосила, що цей пакет допомоги "стане сигналом" того, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її боротьбі за свободу й суверенітет.

"Скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України", – сказала вона.

Крім того, від імені всієї адміністрації Жан-П'єр зробила послання Путіну щодо того, що Україну підтримує весь західний світ. Зокрема, вона наголосила, що Джо Байден створив коаліцію з 50 країн, що допомагають українській армії.

Ось наше послання. За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо Путін думає, що зможе протриматись довше, ніж ми, то він помиляється,

– зауважила речниця.

Наостанок вона зазначила, що вторгнення Росії в Україну засудили понад 140 країн світу. Це також показує, що як США, так і всі цивілізовані держави підтримують та допомагають українській армії боротися зі злом.

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