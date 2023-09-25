Допомога – лише після реформ: Білий дім розіслав листа з пунктами, які має виконати Україна

Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів цікавий лист. У ньому перерахований перелік реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання військової допомоги.

Журналісти дізналися, що цей лист був також відправлений прем’єр-міністру України Денису Шмигалю. Перелік реформ для надання військової допомоги також отримали й в Офісі Президента.

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Які реформи має здійснити Україна для отримання допомоги

У цьому документі окреслено ряд змін, які мають бути впроваджені в різних секторах протягом певних часових рамок. Зміни, розділені на різні етапи від 0-3 місяців, 3-6 місяців, один рік і 18 місяців.

Головним чином ці зміни зосереджені на покращенні роботи ключових установ, таких як наглядові ради державних підприємств, антикорупційні органи, включаючи САП, НАБУ та НАЗК, Вищої ради правосуддя, а також судової гілки влади в цілому.

Крім того, в документі наголошується на важливості впровадження протягом року реформ у Міністерстві оборони України та всіх силових відомствах. Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності та результативності цих важливих організацій.

Лист Білого дому з переліком реформ для України / Файл УП

Прокоментував надсилання листа Білим домом і народний депутат із партії "Голос" Ярослав Железняк. Він зазначив, що цей лист отримала не лише Україна, а й Координаційна платформа донорів, тобто такі організації як ЄС, країни G7 та головні міжнародні фінансові організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.

Зараз, наступним логічним кроком буде синхронізація всіх вимог в меморандумах та умовах фінансування. Ось, що означає принцип: "гроші в обмін на реформи",

– сказав нардеп.

Крім цього, він наголосив, що це все стосуватиметься й допомоги у 42 мільярди доларів США, на який всі ці донори мають вирішальний вплив. До того ж жодних виборів під час війни, за вимогами Сполучених Штатів, бути не може.

У листі також зазначено, що потрібно переглянути процес відбору керівництва Державної митної служби, щоб забезпечити прозорий і заснований на професійних досягненнях процес, що передбачає конструктивну участь міжнародних експертів.

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