Останній пакет допомоги від адміністрації Байдена: чому виділили не всю суму

Сполучені Штати виділили останній пакет військової допомоги від адміністрації Джо Байдена. У них ще були "вільні" 4 мільярди доларів, але використали лише 500 мільйонів. Так сталося через низку неприємних причин.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що військова допомога від США була упродовж повномасштабної війни. Але можна було б діяти дещо краще.

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У чому проблема

Сполучені Штати виділили 60 мільярдів доларів допомоги для України у 2024 році. Це значна сума, але поки не вдалося ї] повністю використати з низки причин. Зокрема тут є питання до радника Байдена Джейка Саллівана.

Багато що сталося через концепцію стримування ризиків та управління ескалацією, яку в адміністрації Байдена впроваджував радник з нацбезпеки Салліван. Багато журналістів зауважували, що Байден дійсно разом з Конгресом надав понад 60 мільярдів доларів допомоги. Але якби ця допомога прийшла в січні 2022 року, то не доводилося б говорити про загрозу російського вторгнення до України,

– сказав Джигун.

Зрештою видається, що концепція управління ескалацією та "непровокування" Путіна сильно провалилася. Російський диктатор почав повномасштабну війну проти України і далі її продовжує.

Також усі гроші не вдалося використати і через технічні причини. Не вся зброя, яку мала отримати Україна, перебувала одразу на складах. На щось вдалося укласти контракти; на щось поки що ні. Так і лишилося кілька мільярдів доларів, які "висять" у повітрі.

Залишок у кілька мільярдів перейде до адміністрації Трампа. Думаю, що він буде використаний для України. Ми бачимо, що простої угоди з росіянами не буде. Йдуть пошуки концепції, яка б усіх влаштувала. Ми дуже далекі від досягнення конструктивних угод щодо припинення війни. Тому Трамп в якийсь момент може зрозуміти, що іншого варіанту, ніж спілкуватися з росіянами мовою сили, немає,

– зауважив Джигун.

Додамо, 9 січня США оголосили про новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Туди увійдуть ракети до ППО, боєприпаси "повітря-земля" та обладнання для F-16.