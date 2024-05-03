Після пакету допомоги від США: боєць ЗСУ відповів, як посилився фронт

Сполучені Штати Америки схвалили довгоочікуваний пакет військової допомоги для України. Деякі типи озброєння уже надійшли на фронт.

Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич у розмові з 24 Каналом відповів, як нова зброя від США посилила поле бою.

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Дещо вже працює на фронті

Військовий підтвердив, що деякі типи зброї з пакета військової допомоги США надійшли на фронт. По ворогу вже працює артилерія, далекобійні ракети ATACMS та HIMARS.

Вони знищують цілі в тилу, аби окупанти не з'явилися під боком в українських захисників, зокрема піхотинців. Їх усувають на підході – першій та другій лініях.

Безпілотниками вдається ліквідовувати російські об'єкти та особовий склад на відстань до 20 кілометрів, HIMARS – до 70 кілометрів, ATACMS – ще далі.

Шукаємо цілі та знищуємо їх, аби трошки уповільнити темпи наступу на Часів Яр. Вони взяли дійсно дуже серйозний темп, а вони втрачають багато. Усе це бачимо, але і мета у них дуже амбітна,

– констатував Олесь Маляревич.

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Пакети допомоги від США: що отримає Україна

Після підписання закону Байден одразу повідомив, що США готують новий пакет допомоги Україні на один мільярд доларів. У ньому є боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди та бронетехніка. Зокрема, до пакета увійшли ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, протитанкові ракети TOW, запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання. Президент США запевнив тоді, що цей пакет допомоги відправлять вже за кілька годин після анонсування.

За даними Politico, Вашингтон також готує до передачі один зі своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні. Його вартість складе 6 мільярдів доларів. Пакет включатиме системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря – повітря", які будуть встановлені на винищувачах. Ця допомога є частиною із загального фінансування розміром 61 мільярд доларів, яке раніше ухвалив Конгрес і підписав Джо Байден.