У Сухопутних військах сказали, як зброя від США змінить стратегію ЗСУ на полі бою

США днями схвалили довгоочікувану військову допомогу для України. У пакет входять артснаряди, ракети ATACMS, системи протитанкової боротьби, зенітно-ракетні комплекси, боєкомплекти для Patriot та інше обладнання.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у розмові з 24 Каналом розповів, що зброя від Вашингтону допоможе нашій державі у багатьох питаннях та навіть змінить стратегію на полі бою.

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Будуть серйозні зміни

Як зазначив Тимочко, зброя від США дасть змогу Україні якісно покращити ешелоновану систему протиповітряної оборони близького, середнього та дальнього радіуса дії. ЗСУ зможуть відкидати російську авіацію та обмежувати її бойовий потенціал щодо завдання повітряних ударів, зокрема, КАБами. Також надана зброя допоможе лімітувати розвідувальну можливість ворога у повітрі.

Варто розуміти, що з моменту прибуття зброї в Україну й до застосування по росіянах пройде певний час. Він потрібний для того, аби доставити озброєння в умовах таємності. Розмістити його на складах, вибудувати чи доповнити ешелони постачань боєкомплекту. Далі зброю необхідно дати відповідним розрахункам. Залучити бійців, які готувалися в навчальних центрах, перебувають у резерві або на другій – третій лініях оборони.

Поява цієї зброї призведе до всієї зміни стратегії наших Збройних Сил на полі бою. Впевнений, що на рівні Генштабу та Ставки Головнокомандувача відповідні заходи вже проводилися і проводяться. Вони найбільш поінформовані про обсяги зброї, її місцеперебування, трафік, час, в який вона може бути поставлена й кому,

– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Прибуття зброї в Україну впливає на психологічний стан як українських захисників, так і російських військових. Сили оборони нарешті зможуть у більшому обсязі використовувати боєкомплект, щоб потужніше нищити ворога. Водночас росіяни цьому не радіють, поміж пропаганди вже ширяться "традиційні" ядерні погрози.

Баталії не завершилися

Іван Тимочко наголосив, що США схвалили допомогу Україні лише до кінця року. У вересні американці затвердять свій бюджет на 2025 рік, а в грудні розпочнеться поствиборчий період, що може призвести до змін в політиці. До цього часу потрібно вплинути на спікера Конгресу, аби той поставив на голосування наступне надання зброї Києву.

Виклики, окрім військових, нас чекають і надалі. Для того, щоб такі постачання були системними, щоб не було перебоїв тривалістю пів року, щоб ми могли будувати стратегію ведення бойових дій, насправді тут можна видихнути, що все поступило, але видихнути, що на цьому все закінчилося, – ні. У нас дуже-дуже багато кропіткої роботи, як на полі бою, так і на політичній арені,

– зазначив Тимочко.

Варто сподіватися, що всі гілки влади відповідно до закону ефективно працюватимуть на посилення мобілізаційних процесів не тільки у плані мобілізації, а й щодо підсилення обороноздатності країни. Тільки в режимі загальної взаємодії можемо говорити, що зброя буде максимально використана проти ворога та дасть перші результати в короткостроковій перспективі.

США схвалили великий пакет допомоги Україні