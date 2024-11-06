Останні 2 місяці президентства: генерал армії сказав, якою може бути політика Байдена

У чинного лідера США Джо Байдена залишається 2 місяці до інавгурації наступного президента Сполучених Штатів, яким стане Дональд Трамп. Ймовірно, що Байден захоче залишити за собою гарну історію, тому Україна за ці місяці має шанси отримати підтримку в межах тих проєктів, які озвучувалися в Білому домі раніше.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в розмові з 24 Каналом зазначив, що підтримка буде полягати у постачанні ЗСУ зброї, військової техніки, різних типів боєприпасів, а також продовження контрактів щодо підтримки в оборонній, фінансовій, політичній сферах.

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На що Байден так і не наважиться і чому

До 20 січня, коли запланована інавгурація наступного (47-го) президента Сполучених Штатів, Байдену треба встигнути залишити після себе хороший слід.

Маломуж вважає, що він не ухвалюватиме різких рішень, зокрема очікувати Україні дозвіл на завдання ударів західною зброєю вглиб Росії, ленд-лізу чи запрошення вступити в НАТО – не варто.

"Це для Байдена забагато, він вже не змінить позицію, але свої зобов'язання в межах озвучених контрактів, думаю, що виконає, це справа його честі. Це буде плюсом для України на цей період. Але дозволу на далекобійні удари західною зброєю по Росії він не надасть, бо боятиметься ескалації, він завжди цього дуже остерігався", – озвучив Маломуж.

Хоча це, як наголосив генерал армії, велика його помилка. Маломуж впевнений, що під час президентства Байдена Україна могла б досягти вагомих результатів на фронті та переможно завершити війну. Але Байден утримався, аби не сформувати глобальну модель протистояння – війни НАТО і Росії.

Щодо запрошення України в НАТО, Маломуж вважає, що на це Байден теж не наважиться. Адже є внутрішня позиція США, Німеччини, певною мірою Великої Британії, Франції, які не готові сьогодні запрошувати Україну вступити в Альянс.

Вони вважають, що це буде жестом ескалації, але додатково Україні нічого не принесе, бо це буде лише акт запрошення, а Путіна дратуватиме як червона ганчірка бика,

– підсумував Маломуж.

Нагадаємо, 1 листопада Міністерство оборони США оголосило новий пакет (69-й) допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. Він зокрема складається з бронетранспортерів Stryker, боєприпасів для NASAMS та HIMARS, систем Javelin, ракет Stinger, артилерійських снарядів, медичного та підривного обладнання, запчастин та допоміжного обладнання до наявної в ЗСУ зброї.