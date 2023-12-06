Для ініціатив республіканців існує перепона: яка нині підтримка України з боку США

У Конгресі США триває епопея з виділенням спільного пакета військової допомоги для України й Ізраїлю. Законодавча система в країні працює так, що суперечливі документи просто так не пропустять.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, коментуючи ситуацію в американському парламенті. Маркером цього стало, зокрема, ветування окремого пакета допомоги для Ізраїлю.

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"Його в Сенаті завалили демократи – вони просто його ветували й не пропустили далі до Білого дому", – нагадав Клочок.

Так, двопалатний законодавчий орган США має серйозні перепони для будь-яких сумнівних ініціатив, зокрема від республіканців. Дарма що Палата представників таки проголосувала за окрему допомогу Ізраїлю.

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"У мене немає сумнівів, що і республіканці, і демократи в більшості розуміють потребу надання допомоги Україні", – наголосив Клочок.

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Звісно, сьогодні напрошуються певні висновки про меншу підтримку республіканців. Але всі їхні суперечливі заяви важливо розглядати саме в контексті політичного протистояння з демократами на тлі майбутніх виборів.

Військова допомога від США: останні новини

Президент Володимир Зеленський звернеться до Сенату США напередодні голосування за військову допомогу для України. Це відбудеться 5 грудня через захищену відеоконференцію.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван наголосив, що американський уряд не зможе допомагати Україні, якщо парламент не затвердить відповідне фінансування.

Однак є сподівання, що спільний пакет військової допомоги для України й Ізраїлю ухвалять до кінця поточного року. Зокрема, Київ може отримати 61,3 мільярда доларів.

За результатами опитування Quinnipiac,вважають, що підтримка України відповідає національним інтересам США. Серед демократів так вважають