Без США ми зазнаємо великих втрат, але так чи інакше ми закінчимо цю війну, – Зеленський
- Президент Зеленський зазначив, що без підтримки США Україна зазнає великих людських і територіальних втрат, хоча все одно закінчить війну.
- США надали Україні близько 175 мільярдів доларів допомоги, з яких 100 мільярдів були спрямовані на військову підтримку, але за адміністрації Трампа допомога практично припинилася.
У Зеленського запитали, чи може Україна обійтися без США. Президент зазначив, що це означатиме великі втрати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для CBS News.
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Що буде, якщо США припинять підтримку
На думку гаранта, без США Україна зазнає великих втрат: як людських, так територіальних.
Тому я б не хотів це розглядати. Але це наша доля, наша земля, наше життя. Так чи інакше ми закінчимо цю війну,
– вказав він.
Зеленський зазначив, що США надали близько 175 мільярдів доларів допомоги, з яких 100 мільярдів були спрямовані на військову підтримку. Більша частина з цих коштів була витрачена в США на виробництво американської зброї.
На думку президента, коли інші країни надають Україні зброю, вони захищають власний народ. "Але за адміністрації Трампа допомога США практично припинилася", – підсумував Зеленський.