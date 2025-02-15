150 літаків F-16 та 25 ППО Patriot вистачить, але потрібно ще дещо: Світан про заяву президента

Володимир Зеленський під час спілкування з пресою на Мюнхенській безпековій конференції відповів на питання щодо розміщення миротворчого контингенту на території України. Він, за його словами, може складатися виключно з українців, але тоді нашій країні потрібні 150 літаків F-16 та 25 систем Patriot.

Президент зазначив, що маючи таке озброєння, в Україні не буде потреби в миротворчих військах США та Європи. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що у такій кількості озброєння є логіка та припустив, чи допоможе воно ЗСУ протистояти ворогу.

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Цифри коректуються з потребами

Світан вважає, що 25 систем Patriot – це половина від усієї потреби України для того, щоб закрити небо. А половина необхідної кількості забезпечить закриття критичної інфраструктури та місць компактного проживання українців.

Також 150 винищувачів F-16 – це приблизно до 4 бригад з 2 – 3 ескадрилій – залежно від завдання. На його думку, саме така кількість бригад необхідна для відновлення територіальної цілісності України.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський на пресконференції у Мюнхені зазначив, що миротворчий контингент може складатися "виключно з українців", проте військовим потрібне західне озброєння. Якщо Україна отримає 150 − 160 літаків F-16 та понад 25 систем Patriot, тоді "команди США або європейців" будуть їй не потрібні.

Наявність літаків не свідчить про наявність засобів ураження. Сам літак це максимум двигун, крило, льотчик та гармата. Для того, щоб він став серйозною зброєю, йому потрібні засоби ураження – авіаційні ракети "повітря – повітря" та "повітря – земля", авіаційні бомби різних видів,

– зауважив військовий експерт.

Винищувач F-16 має понад 120 номенклатур різного виду озброєння. Так само 25 комплексів Patriot з пусковими установками без наявності ракет – це, як підкреслив полковник ЗСУ в запасі, просто"залізо". Тому потрібно розуміти, який комплект озброєння буде заходити з цим запитом.

Хоча цифри щодо платформ та кількості комплексів коректуються з потребами України, – сказав Роман Світан.

Водночас на думку військового експерта, не зрозуміло, під яке завдання мають залучатися миротворчі сили. Якщо під завдання "зупинитись і стояти", то ніхто на це не піде, якщо російські війська залишаться на окупованих територіях. Наразі, за його совами, немає достатньої інформації, щоб спрогнозувати, для чого це потрібно.

Нагадаємо, що Зеленський в Мюнхені також зазначив, що в Україні є уявлення, скільки їй потрібно іноземного військового контингенту. Йдеться про 110 тисяч миротворчого війська. Також він зауважив, що є розуміння, де цей контингент має бути розміщений.