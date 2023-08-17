Для протидії дронам і не тільки: Британія домовилась про постачання Україні засобів ППО
Джерело:Sky News
Міноборони Британії уклало три контракти на постачання Україні засобів ППО. Вартість контрактів складає понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів (115 мільйонів доларів).
Найбільший контракт уклали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Контракт на 56 мільйонів фунтів передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БпЛА.
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Україна отримає CORTEX Typhon
Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої у Норвегії анонсували нещодавно.
Що відомо про CORTEX TyphonЯк пише "Мілітарний", це нещодавно розроблена система для боротьби з дронами. Вона складається з програмних і апаратних рішень компанії Teledyne Flir (прицільні засоби) і норвезької оборонної компанії Kongsberg (йдеться про дистанційно керований модуль з кулеметом 12,7-мм) та бронетехніки, на яку встановлюється все згадане вище обладнання.
У варіанті для України це будуть бронемашини Dingo 2. За даними розробників, система обстрілює ворожі безпілотники з кулемета або ж "виводить БпЛА з ладу іншим способом".
Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не деталізувало, про яку техніку ідеться.
Угоди уклали в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.
Україна посилює ППО: що відомо
- Перед новим осінньо-зимовим сезоном українці побоюються, що Росія може знову почати масовано атакувати енергетичну інфраструктуру України.
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат висловив думку, що цього разу Росія, швидше за все, буде масовано атакувати "Шахедами", а не ракетами. Україна потребує систем ППО різного радіусу дії, щоб протистояти і ракетами, і дронам.
- Крім того, важливо зазначити, що ППО потрібно й для того, щоб збивати ворожі дрони на передовій, зокрема російські "Ланцети".
- 17 серпня Німеччина відправила в Україну новий пакет військової допомоги. У пакет допомоги увійшли дві пускові установки системи IRIS-T SLS.