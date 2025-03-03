Уже маємо напрацювання, – боєць ТрО припустив готовність України до зупинки допомоги з США

Дональд Трамп може призупинити або скасувати військову допомогу Україні з боку США на тлі сварки, що відбулась у Білому домі 28 лютого між ним і Володимиром Зеленським. Йдеться про підтримку протиповітряної оборони, обмін розвідданими та роботу системи Starlink.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Україні у разі припинення підтримки США буде важко знайти заміну, зокрема ракетам до систем Patriot. Однак наша країна може розраховувати на підтримку європейських партнерів.

До теми У Лондоні завершився саміт лідерів Європи щодо України: ключові заяви та все, що треба знати

Маємо певні технологічні рішення

Мусієнко зазначив, що є проста математика. Наприклад, плани США з виробництва ракет до систем Patriot на 2025 рік складають від 550 до 650 одиниць. Водночас їх європейський аналог – ракети до французько-італійської системи SAMP/T, здатної збивати балістичні ракети, планується виробляти у кількості близько 50 – 60 ракет на рік. Різниця є разючою.

Навіть якщо уявити найпесимістичніший сценарій з погляду на позицію США, Європа зможе купувати американську зброю для України за умов фінансування і наявності коштів,

– пояснив він.

Крім того, за його словами, відбувається нарощування виробництва, інвестиції вкладені і відповідно вони мають окупитися.

Щодо перехоплювачів крилатих ракет до систем ППО IRIS-T SLS та IRIS-T SLM, а також систем NASAMS, то є сподівання, що США не будуть блокувати можливість закуповувати ракети, зокрема, до норвезької системи. Тому що, як зазначив він, американські ракети можуть використовуватись у системах NASAMS.

Супутникова система Starlink також виконує важливу роль у застосуванні безпілотників, для забезпечення зв'язку. Однак Україна спільно з партнерами не стоїть на місці.

Вже є певні технологічні рішення, які розглядаються на випадок "а що якщо". Про це говорив також міністр оборони України Рустем Умєров,

– підкреслив військовослужбовець.

Обмін розвідданими, на його думку, є також важливою підтримкою з боку США, які мають відповідні спроможності і можливості, що відсутні в України. Зокрема, проведення супутникової розвідки щодо встановлення логістичного пересування ворога, його розташування, перебазування його складів тощо.

В цьому плані Україні потрібно працювати з європейськими партнерами, щоб вони могли цей компонент у випадку чого замінити.

Водночас спілкуючись з підрозділами, які займаються використанням безпілотників, можна сказати, що на сьогодні уже є перспективні напрацювання як українські, так і спільні з нашими європейськими партнерами. Вони дають відповіді на багато питань про які раніше навіть і не йшлося з погляду наших можливостей,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Якщо припустити, що США у повному обсязі зупинять надання допомоги, це, за його словами, звичайно позначиться на українських силах не на краще. Тому і зараз йде пошук рішень, які дозволять продовжувати бодай на тому ж рівні чинити опір російській агресії.

Зверніть увагу! Дональд Трамп після сварки з Володимиром Зеленським у Білому домі, може 3 березня провести зустріч з держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом щодо можливого призупинення або скасування військової допомоги Україні. Зокрема йдеться про остаточне постачання боєприпасів і обладнання, які були дозволені і оплачені адміністрацією Байдена.

Німеччина дуже важлива

Також міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про негайне розблокування Бундестагом додаткової допомоги Україні у розмірі 3 мільярди євро. Частина цих коштів може піти на закупівлю систем ППО для їх подальшої передачі Києву.

Німеччина дуже важлива у сенсі допомоги Україні у разі можливого зменшення підтримки України. Саме в цій країні Сполучені Штати планували збільшити виробництво ракет до систем Patriot,

– відзначив військовослужбовець.

Тому, на думку Мусієнка, якщо Німеччина виділить ці кошти, це дасть можливість Україні отримати дуже важливі ракети-перехоплювачі, зокрема, до систем Patriot.