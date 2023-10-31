Міністр оборони Британії пообіцяв збільшити військову підтримку України

Британія обіцяє надати Україні більше військової підтримки. А також об'єднати союзників для цього.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс пообіцяв, що Британія буде нарощувати кількість військової допомоги для України.

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Британія обіцяє і надалі підтримувати Україну

Грант Шаппс заявив, що Британія надасть більше військової допомоги Україні та об'єднає союзників, щоб дати Києву все необхідне для перемоги. Він наголосив, що його країна ніколи не дозволить, щоб світ забув про потреби України.

Путін сподівається, що світ забуде про нагальну потребу підтримати Україну. Велика Британія ніколи не дозволить цьому статися – ми надамо більше військової підтримки та об'єднаємо наших союзників, щоб Україну отримала те, що їй потрібно для перемоги. Це було моє сьогоднішнє повідомлення до українського віцепрем'єр-міністра,

– сказав він.

Тим часом міжнародні партнери продовжують надавати Україні військову допомогу. Зокрема за останні кілька днів нові пакети допомоги надійшли з Німеччини, Данії та США.

Україна отримала нові пакети військової допомоги