Ми сконцентрувалися на танках і забули про понад тисячу одиниць бронетехніки, – Черник

Україна та її партнери останній місяць тиснули на Німеччину, щоб вона погодилась на постачання танків. Українці змістили всю свою увагу на танки, але пропустили, що їм передали понад тисячу різноманітних бойових машин.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, такі обсяги не співмірні із Другою світовою війною, коли по ленд-лізу Радянському союзу передавали техніку, але Україна освоює великі обсяги зброї.

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Україна домоглась розблокування постачання танків

Петро Черник зазначив, що він не бачить і не бачив проблеми з танками. На його думку, відбувалась "певна тягомотина" через Олафа Шольца, але його дотиснули.

Я знаю, що моя позиція непопулярна, що вона дуже особлива. Ми всі змістили свою колосальну увагу саме в бік танків, але ми пропустили понад тисячу одиниць бронемашин, починаючи від M2 Bradley, закінчуючи величезною кількість найрізноманітніших бронеавтомобілів,

– сказав Черник.

Військовий експерт розповів, що за місяць, отримати одну тисячу одиниць техніки – це "поза межами осмислення". Черник порівняв це із ситуацією, коли Радянський союз отримував техніку від США під час Другою світової війни.

За всю Другу світову війну, за 6 довгих років, по ленд-лізу Радянський союз отримав близько 22 тисяч танків. Підкреслюю, що це Друга світова війна, масштаби – неспівмірні,

– сказав військовий експерт.

Петро Черник також нагадав, що Україна отримає від Марокко 90 танків Т-72Б модернізованих у Чехії.

"Тисяча одиниць за місяць – це колосально великий пакет. Плюс Марокканський танковий проєкт ми також про нього чомусь не поговорили, потрібно було б. 90 танків Т-72Б, прокачаних у Чехії – це доволі непогано, це повноцінний танковий полк", – сказав Черник.

Чи будуть літаки

Військовий експерт відзначив, що все було правильно зроблено у частині медіа, коли Україна тиснула на західних колег. Це дало свій результат. На його думку, аналогічна історія буде й з авіацією.

У квітні HIMARS здавалися фантастикою, про них зараз ніхто не говорить. Звичайна робоча зброя, яка працює кожен день. У кінці літа IRIS-T і NASAMS вважались фантастикою, але також працюють кожен божий день,

– сказав Черник.

Також військовий експерт сказав, що ЗРК Patriot ще у жовтні вважалось фантастикою, але зараз українські військові вже проходять навчання, а Україна отримає як мінімум 3 батареї. На думку Черника, те ж саме буде стосуватись й авіації й Україна отримає літаки.

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Петро Черник переконаний, що Україна отримає американські літаки F16, а це, на його думку, не тільки літаки, а й логістика, зв'язки з виробником та США, що дуже доречно для України.

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