Лише рішення Данії чого варте, – оглядач вважає допомогу партнерів дуже потужною

Після нещодавньої зустрічі в форматі "Рамштайн" Україна отримала дуже потужний пакет військової допомоги. Це досить суттєвий прорив.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами цю військову техніку і зброю партнери передали нам під виконання певних важливих завдань на фронті.

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Данія віддала всі свої запаси

На його думку, початок року для України в питанні надання зброї виявився дуже вдалим. Адже маємо серйозні військові пакети не тільки від США, але й від європейських країн.

"Чого тільки варте рішення Данії передати всі свої CAESAR Україні – 19 одиниць. Комусь може здатися, що це небагато. Але для для Данії це всі їхні запаси нової французької артилерії, яку вони замовили", – наголосив він.

Радять накопичувати ресурси

За його словами, останнім часом прозвучало кілька думок, можливо, неоднозначних, щодо постачання військової техніки та зброї Україні. Їх не варто ігнорувати.

Генерал Марк Міллі зазначив на "Рамштайні", що ЗСУ буде "складно деокупувати територію України";

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже після "Рамштайну" заявив, що зброя, яку надали Україні, має "допомогти українським військам у контрнаступі";

Радник зі стратегічних комунікацій Госдепа США Джон Кірбі та неназваний представник Пентагону наголосили, що підтримка Україні буде й далі, але вони розраховують на активізацію бойових дій на Південному напрямку. І не варто ЗСУ покладати всі сили на Східному напрямку.

Він зауважив, що також прозвучала думка, що не варто поспішати з наступом, поки українські підрозділи не навчаться і Україна не отримає обіцяну техніку.

"З усього сказаного, можна зробити висновки. Партнери нам радять зосередитись і накопичувати ресурси та резерви для того, щоб навесні спробувати піти у контрнаступ на тактичному оперативному рівні на Півдні", – підкреслив Мусієнко.

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Зброю передають з певними очікуваннями

Він зазначив, що для цього формуються резерви, передається нашими партнерами техніка і зброя.

Нам передають зброю з певними очікуваннями де, як і для чого вона може бути застосована. Але потрібно розуміти, що це не останній пакет військової допомоги – будуть ще. І наступні будуть надаватися під інші цілі та завдання,

– наголосив він.

Експерт вважає, що наші партнери радять нам, як діяти на фронті, тому що так бачать ситуацію і розвиток подій. І вони хотіли б, щоб ця техніка була використана саме так.

"Все це погоджується з українським командуванням. Недаремно до "Рамштайну" генерал Залужний і генерал Міллі зустрічалися в Польщі. Думаю, вони там обговорювали різні сценарії подій, які можуть бути на фронті", – резюмував Олександр Мусієнко.

Новий пакет військової допомоги від США / Інфографіка 24 каналу

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