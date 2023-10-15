Байден розуміє загрози: чому президент США хоче надати допомогу Україні одним великим пакетом

Сполучені Штати можуть виділити для України один великий пакет військової допомоги, якого мало б вистачити на цілий рік. Йдеться про суму від 50 до 100 мільярдів доларів.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс, зауваживши, що ухвалити рішення одним пакетом значно легше, ніж виділяти потроху упродовж тривалого часу. Особливо, коли кожне питання щодо виділення бюджету в США є максимально політичним напередодні виборів.

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Україна стає заручником внутрішньополітичного контексту

Як наголосив Ференс, республіканцям "не на руку" ситуація, коли демократи демонструють, що можуть виділяти великі гроші та ухвалювати серйозні рішення. Саме тому питання військової допомоги Україні є заручником внутрішньополітичного контексту.

Відповідно адміністрація Байдена розуміє загрози, тому запропонувала формулу, щоб одним пакетом ухвалити рішення щодо військової допомоги. А також – там придумують різні варіанти, аби все ж таки прийняти все це.

Адміністрація Байдена запропонувала формулу, щоб пакетом ухвалити рішення, прив'язуючи все до підтримки Ізраїлю. Ізраїль – це щось святе для США. Особливо лобі єврейське потужне. Тому нормальна пропозиція. Важливо, що реалізували це. Не виключено, що республіканці будуть наголошувати, щоб рішення приймали роздільно,

– зазначив Ференс.

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Військова допомога Україні: коротко