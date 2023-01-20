Захід прийняв рішення завершити історію з Путіним, – політолог про постачання зброї

Західні країни збільшують постачання зброї Україні. Очевидно, Захід, урешті-решт прийняв рішення завершити історію з Путіним.Ьа

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк. Зокрема, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 2,5 мільярда доларів.

Важливо Крим – найслабкіше місце в обороні Росії, його звільнять раніше за Донбас, – Піонтковський

На Заході прийняли рішення завершити історію з Путіним

Давидюк розповів, що в нього є відчуття, що на Заході прийняли рішення завершити історію з Путіним. До того ж завершити її на полі бою. Історія Путіна повинна закінчитись, тому почали збільшувати транші. Загалом, як жартують у мережі, "Рамштайн" буде виглядати, як закарпатське весілля.

Кожен з родичів буде казати, що подарував і що приніс. Будуть зачитувати ці листи, фіни 400 мільйонів, інші – копчене порося і 2 мільярди, треті – ще щось. Кожен пишається тим, що він приніс у спільну перемогу. Українці – це найкраща пара наречених, бо вони не приватизовують це весілля, а кажуть, що це спільне свято й перемога,

– зазначив політолог.

Давидюк про постачання зброї Україні: дивіться відео

Поляки пробивають вікно для танків

Він продовжив, що поляки зараз потужно б'ються, й Дуда просто розриває міжнародний простір. Він пробиває вікно для танків. Усі гальмують, й уже пішли жарти про Шольца, що це людина, яка зупиняє танки на відомій фотографії з площі Таньаньмень 30-річної давнини.

"Хоча ми бачимо, що новий міністр оборони, до якого була підозра у певній проросійськості, каже, що, можливо, німецькі танки без американських і поїдуть. Це буде непогане рішення. Ситуація жива. Усе залежить від того, як дипломатично ми будемо тиснути, як ми будемо ділитись цією історією успіху перемоги", – зауважив Давидюк.

За його словами, тут в України надзвичайно багато можливостей, надзвичайно багато роботи, яку нам з вами всім треба робити.

Військова допомога Україні: останні новини