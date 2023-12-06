Чи скоротиться підтримка України з боку Британії у 2024 році: Камерон пояснив
Джерело:The Guardian
Міністр закордонних справ Британії Девід Камерон висловився щодо допомоги Україні від Британії у 2024 році. Він пообіцяв, що Лондон не скоротить свою підтримку.
Камерон також зазначив, що Велика Британія вже надала Україні гуманітарну та економічну допомогу на суму понад 4,7 мільярда фунтів стерлінгів. Попри це, Сполучене Королівство продовжить надавати підтримку.
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Камерон сказав про допомогу Україні від Британії
Відповідаючи на запитання у Палаті Лорді, міністр Девід Камерон наголосив на значній військовій допомозі, яку Великобританія надала Україні, у розмірі значних 4,6 мільярда фунтів стерлінгів. Камерон наголосив на важливості цієї допомоги та запевнив, що вона збережеться й надалі.
Визнаючи складні умови на українському полі бою, глава британського МЗС підкреслив успішний опір українських військ російській агресії в Чорному морі.
Відповідаючи на запитання про прогнозовані витрати України на озброєння у 2024 році, Камерон заявив, що не може назвати точну цифру. При цьому він підтвердив, що підтримка, яку надає Великобританія, залишиться на тому ж рівні, якщо не більше.
Міністр також пояснив, що допомога Великої Британії буде орієнтована саме на потреби України.
Девід Камерон повернувся у британський уряд
- Очільник британського уряду Ріші Сунак вирішив повернути у передову політику колишнього прем'єр-міністра Сполученого Королівства Девіда Камерона. Його призначили міністром закордонних справ країни.
- Він обійняв цей пост після того, як на колишнього главу МЗС Джеймса Клеверлі перевели на посаду міністра внутрішніх справ. Водночас скандальну главу МВС Суеллу Браверман було звільнено з посади.
- Варто зазначити, що Камерон свій перший робочий візит за кордон на новій посаді здійснив 16 листопада в Україну. Він прибув у Київ, щоб запевнити нашу владу у підтримці Лондона.
- Девід Камерон є доволі давнім гравцем в уряді Великої Британії. Що відомо про колишнього главу уряду і нинішнього міністра закордонних справ Британії – читайте у матеріалі.