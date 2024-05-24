Більше HIMARS та Leopard 1: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України

Німеччина повідомила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Він включає, зокрема, ще 10 танків Leopard 1.

Зазначається, що Німеччина надає бронемашини спільно з Данією. Також Україна отримає більше боєприпасів, дронів та HIMARS.

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Допомога від Німеччини

Німеччина 24 травня оголосила про новий пакет для допомоги. Повідомляється, що він включає таке озброєння

10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 (спільно з Данією);

3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;

20 снарядів для LEOPARD 2, MARDER і DACHS;

8 500 снарядів 155 мм;

20 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;

34 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

1 мостоукладальний танк BEAVER із запасними частинами;

1 броньована інженерна машина DACHS;

1 броньована ремонтно-евакуаційна машина Bergepanzer 2 із запасними частинами;

4 протимінних танків WISENT 1 із запасними частинами;

2 протимінні плуги;

16 автоцистерн Zetros;

400 світлодіодних ламп;

530 штурмових гвинтівок MK 556;

80 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом 60 тисячами патронів;

111 гвинтівок CR 308;

1,8 мільйона патронів до вогнепальної зброї.

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