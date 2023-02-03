"ЗСУ і зараз готові стримувати росіян": чи прийде західна техніка до нового наступу
Україна очікує від західних партнерів сучасну бронетехніку, яка має допомогти у контрнаступальних діях ЗСУ. Проте це ж озброєння можна використовувати і для оборони.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, заступник директора "Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння" Михайло Самусь. За його словами, високоточна техніка, танки, авіація – все, що є на полі бою, може використовуватися як в обороні, так і в наступу.
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Він зазначив, що зараз політики вигадали поняття "летальної", "наступальної", "оборонної" зброї.
"Насправді це все універсальні інструменти, які використовуються командуванням при обороні і при наступі", – зауважив військовий експерт.
Соледар залишився під вогневим контролем ЗСУ
Він зазначив, що українська армія може і зараз, до постачання важкої зброї західними партнерами, стримувати ворога у тому масштабі, в якому тривають бойові дії.
"Ми бачимо, як героїчно і ефективно працюють українські воїни на Бахмутському напрямку. Росіяни хоч і стверджують, що окупували Соледар і Благодатне, але навряд чи вони можуть там розмістити своїх солдатів, які б залишились живими. Насправді це просто зруйновані українські населенні пункти, які є під вогневим контролем української розвідки і артилерії", – підкреслив він.
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Українська армія готова до оборони
Самусь згадав інтерв'ю генерала Валерія Залужного, в якому той говорив, що для проведення рішучих наступальних операцій, йому потрібна певна кількість танків, бронемашин, артилерії.
На його думку, якщо виходити з цього завдання – проведення наступальних дій, то, дійсно, нам потрібно 300 сучасних танків. Якщо ми говоримо про проведення оборонних дій, то українська армія готова їх проводити і зараз.
"В міру надходження не тільки танків, але й важкої бронетехніки БМП Bradley або CV90, або більш високоточної артилерії, українські можливості стосовно проведення оборонних дій будуть зростати", – наголосив Михайло Самусь.
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- Нижня палата італійського парламенту прийняла постанову щодо спрощення процедури постачання зброї для ЗСУ. Мовиться про те, що передача необхідного військового озброєння відбуватиметься за суттєво спрощеною формою до 31 грудня 2023 року.
- Новообраний президент Чехії Петр Павел займає чітку позицію щодо підтримки України у війні з Росією. За його словами, для нашої держави не може бути жодних обмежень. Колишній генерал НАТО переконаний, що Захід повинен надавати Україні всю необхідну для боротьби зброю.
- Через нейтралітет Швейцарія не може передати Україні потужні танки. Однак країна все ж таки розглядає можливість відправити техніку нашій державі. Раніше уряд країни ухвалив рішення про дозвіл відправляти в Україну своє обладнання для розмінування в окремих випадках.