"ЗСУ і зараз готові стримувати росіян": чи прийде західна техніка до нового наступу

Україна очікує від західних партнерів сучасну бронетехніку, яка має допомогти у контрнаступальних діях ЗСУ. Проте це ж озброєння можна використовувати і для оборони.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, заступник директора "Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння" Михайло Самусь. За його словами, високоточна техніка, танки, авіація – все, що є на полі бою, може використовуватися як в обороні, так і в наступу.

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Він зазначив, що зараз політики вигадали поняття "летальної", "наступальної", "оборонної" зброї.

"Насправді це все універсальні інструменти, які використовуються командуванням при обороні і при наступі", – зауважив військовий експерт.

Соледар залишився під вогневим контролем ЗСУ

Він зазначив, що українська армія може і зараз, до постачання важкої зброї західними партнерами, стримувати ворога у тому масштабі, в якому тривають бойові дії.

"Ми бачимо, як героїчно і ефективно працюють українські воїни на Бахмутському напрямку. Росіяни хоч і стверджують, що окупували Соледар і Благодатне, але навряд чи вони можуть там розмістити своїх солдатів, які б залишились живими. Насправді це просто зруйновані українські населенні пункти, які є під вогневим контролем української розвідки і артилерії", – підкреслив він.

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Українська армія готова до оборони

Самусь згадав інтерв'ю генерала Валерія Залужного, в якому той говорив, що для проведення рішучих наступальних операцій, йому потрібна певна кількість танків, бронемашин, артилерії.

На його думку, якщо виходити з цього завдання – проведення наступальних дій, то, дійсно, нам потрібно 300 сучасних танків. Якщо ми говоримо про проведення оборонних дій, то українська армія готова їх проводити і зараз.

"В міру надходження не тільки танків, але й важкої бронетехніки БМП Bradley або CV90, або більш високоточної артилерії, українські можливості стосовно проведення оборонних дій будуть зростати", – наголосив Михайло Самусь.

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