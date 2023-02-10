Швейцарія не дозволила Іспанії передати Україні зенітні установки
10 лютого 2023, 18:37Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Іспанія звернулася до Швейцарії з проханням дозволити реекспорт зенітних гармат швейцарського виробництва в Україну. Проте цей запит відхилили.
Про це 10 лютого повідомили у швейцарському уряді. Очевидно, що країна досі прагне зберігати "нейтралітет".
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Швейцарія не дозволила надати Україні зенітні установки
Мадрид звернувся до Берна з проханням дозволити відправити в Україну дві зенітні гармати калібру 35 міліметрів. Їх виготовили в січні у Швейцарії. Проте цей запит відхилили.
Раніше Швейцарія також наклала вето на запити Данії та Німеччини, які хотіли відправити ЗСУ бронетехніку та боєприпаси швейцарського виробництва.Зверніть увагу! Уряд Швейцарії 25 січня дозволив відправляти в Україну своє обладнання для розмінування в окремих випадках. Також країна запровадила санкції проти Росії, ухвалені Європейським Союзом у межах дев'ятого пакета.
Швейцарія виступає проти відправлення зброї Україні
- Раніше Швейцарія наклала вето на постачання деяких видів озброєння в Україну. Так, країна не давала дозволу на надання певних озброєнь та військового обладнання. Певні поставки потребували дозволу країни-виробника.
- Окрім цього, Німеччина не мала права передавати Україні нові боєприпаси швейцарського виробництва для ЗСУ "Гепард".
- За словами міністра економіки Швейцарії Гі Пармелена, усе це – через нейтралітет країни.