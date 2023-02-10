Швейцарія не дозволила Іспанії передати Україні зенітні установки

Іспанія звернулася до Швейцарії з проханням дозволити реекспорт зенітних гармат швейцарського виробництва в Україну. Проте цей запит відхилили.

Про це 10 лютого повідомили у швейцарському уряді. Очевидно, що країна досі прагне зберігати "нейтралітет".

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Швейцарія не дозволила надати Україні зенітні установки

Мадрид звернувся до Берна з проханням дозволити відправити в Україну дві зенітні гармати калібру 35 міліметрів. Їх виготовили в січні у Швейцарії. Проте цей запит відхилили.

Раніше Швейцарія також наклала вето на запити Данії та Німеччини, які хотіли відправити ЗСУ бронетехніку та боєприпаси швейцарського виробництва.

Швейцарія виступає проти відправлення зброї Україні

Раніше Швейцарія наклала вето на постачання деяких видів озброєння в Україну. Так, країна не давала дозволу на надання певних озброєнь та військового обладнання. Певні поставки потребували дозволу країни-виробника.

Окрім цього, Німеччина не мала права передавати Україні нові боєприпаси швейцарського виробництва для ЗСУ "Гепард".

За словами міністра економіки Швейцарії Гі Пармелена, усе це – через нейтралітет країни.