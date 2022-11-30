Допомагатимуть взимку проганяти ворога: Словаччина передала Україні 30 БМП-1
Джерело:Олексій Резніков
Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Словаччина передала нашій державі 30 БМП-1, які допоможуть вибивати ворога.
Про це у своєму твітері розповів міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував своєму колезі Ярославу Надя, а також народу та уряду Словаччини за допомогу у наданні зброї Україні.
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Машини допоможуть звільняти Україну
Цієї зими вони дуже знадобляться для визволення українських територій,
– наголосив Резніков.
Нагадаємо, що напередодні про передачу БМП-1 розповів сам Ярослав Надь. Він також уточнив, що відповідну допомогу Україна отримала завдяки угоді з Німеччиною. Тож висловив подяку своїй німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.
Зауважимо, що деякі країни віддають нашій державі свої старіші зразки озброєння. Натомість в обмін вони отримують сучасніші. Власне, за таким самим принципом могла відбутися передача БМП-1 Україні.
Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні
- Напередодні стало відомо, що у НАТО таки розглядають надання Україні винищувачів. Мовиться про літаки МіГ-29, а також F-16. Про це у своїй колонці повідомив адмірал ВМС США у відставці Джеймс Ставрідіс.
- Закликав надати Україні танки міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Пост зі зверненням до НАТО він опублікував у своєму твітері.
- Тим часом Шольц пообіцяв Україні ще більше IRIS-T. Відомо, що невдовзі наша держава отримає ще три такі установки.
- Водночас своїм обуренням поділився радник глави ОП Михайло Подоляк. Він не розуміє, чому нашій державі не поспішають надавати ЗРК Patriot. Адже це, наголосив він, оборонна зброя. І це не мало б посилити ескалацію.
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