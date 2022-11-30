Допомагатимуть взимку проганяти ворога: Словаччина передала Україні 30 БМП-1

30 листопада 2022 , 12:41
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Джерело:

Олексій Резніков

Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. Словаччина передала нашій державі 30 БМП-1, які допоможуть вибивати ворога.

Про це у своєму твітері розповів міністр оборони Олексій Резніков. Він подякував своєму колезі Ярославу Надя, а також народу та уряду Словаччини за допомогу у наданні зброї Україні.

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Машини допоможуть звільняти Україну

Цієї зими вони дуже знадобляться для визволення українських територій,
– наголосив Резніков.

Нагадаємо, що напередодні про передачу БМП-1 розповів сам Ярослав Надь. Він також уточнив, що відповідну допомогу Україна отримала завдяки угоді з Німеччиною. Тож висловив подяку своїй німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.

Зауважимо, що деякі країни віддають нашій державі свої старіші зразки озброєння. Натомість в обмін вони отримують сучасніші. Власне, за таким самим принципом могла відбутися передача БМП-1 Україні.

Міжнародні партнери продовжують допомагати Україні

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Автор: Назарій Лазур