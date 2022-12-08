США вже працюють над передачею систем ППО Україні, – Білий дім

Україна продовжує отримувати допомогу від США. Як виявилось, наразі Штати працюють над наданням систем ППО нашій державі.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. До речі, у Пентагоні заявляли, що США не збираються перешкоджати Україні розробляти власні засоби дальнього ураження.

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США працюють над наданням Україні систем ППО

Ми перебуваємо в тісному – тісному контакті з українцями щодо їхніх потреб у безпеці, як ви багато разів чули, як ми говорили з цієї трибуни, і працюємо над тим, щоб надати Україні системи ППО, щоб допомогти їм захистити свою країну,

– зазначила Жан-П'єр.

Щодо систем Patriot речниця Білого дому заявила, що США залишають заяви стосовно цього владі Німеччини та Польщі.

"Це для них, їхніх власних урядів. Загалом ми вітаємо зусилля союзників щодо зміцнення колективної оборони НАТО", – додала Жан-П'єр.

США можуть передати Україні Patriot

Раніше стало відомо, що США можуть надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Високопоставлений представник Міноборони США заявляв, що протиповітряна оборона є пріоритетом:

"Patriot – це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається", – казав чиновник.

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