США вже працюють над передачею систем ППО Україні, – Білий дім
Джерело:Білий дім
Україна продовжує отримувати допомогу від США. Як виявилось, наразі Штати працюють над наданням систем ППО нашій державі.
Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. До речі, у Пентагоні заявляли, що США не збираються перешкоджати Україні розробляти власні засоби дальнього ураження.
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США працюють над наданням Україні систем ППО
Ми перебуваємо в тісному – тісному контакті з українцями щодо їхніх потреб у безпеці, як ви багато разів чули, як ми говорили з цієї трибуни, і працюємо над тим, щоб надати Україні системи ППО, щоб допомогти їм захистити свою країну,
– зазначила Жан-П'єр.
Щодо систем Patriot речниця Білого дому заявила, що США залишають заяви стосовно цього владі Німеччини та Польщі.
"Це для них, їхніх власних урядів. Загалом ми вітаємо зусилля союзників щодо зміцнення колективної оборони НАТО", – додала Жан-П'єр.
США можуть передати Україні Patriot
Раніше стало відомо, що США можуть надати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Високопоставлений представник Міноборони США заявляв, що протиповітряна оборона є пріоритетом:
"Patriot – це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається", – казав чиновник.
Інша військова допомога Україні
- Німеччина анонсувала чергову військову допомогу Україні. Уряд Берліна пообіцяв надати артилерію та бронетранспортери.
- Литва продовжує допомагати Україні. Так, нашій державі передали ще 12 бронетранспортерів М113, 10 з яких оснащені мінометами.
- Словаччина передала нашій державі самохідну артилерійську установку Zuzana 2 Howitzer.
- Міністерство оборони США нещодавно озвучило, що надало нашій державі понад 20 мільйонів доларів допомоги. Окрім грошей, Вашингтон також регулярно передає для Збройних Сил озброєння, однак його запаси не є безмежними.