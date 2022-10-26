Австралія надішле Україні 30 додаткових бронеавтомобілів Bushmaster

Австралія не перший день допомагає Україні в її боротьбі проти Росії. Стало відомо, що окрім бронеавтомобілів її військові також навчатимуть українських у Великій Британії.

Ця допомога є частиною другого пакету підтримки України, яку оголосив уряд Ентоні Албаніза. Зазначимо, що точні дати військових навчань та передачі автомобілів з огляду безпеки наразі не оголошуються, однак очікують, що військовий персонал країни прибуде до Великої Британії у січні.

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Новенькі Bushmaster

Міністр оборони Австралії Річард Марлз підкреслив, що з моменту прибуття в Україну "Бушмастери" активно використовувалися ЗСУ. Разом з новою партією таких машин на фронті їх буде уже 90.

Окрім зазначених бронеавтомобілів цього тижня у федеральному бюджеті виділили понад 200 мільйонів доларів США на додаткову допомогу Україні, 185,6 мільйона з яких підуть на оборонну допомогу, надану в рамках існуючих ресурсів.

Також Австралія уже пожертвувала:

6 буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси до них,

28 броньованих машин M113,

протитанкову та іншу зброю.

Як зазначили в АВС, загальна фінансова підтримка Австралією зараз перевищує 655 мільйонів доларів, 475 мільйонів з яких були виділені на військову допомогу.

На новий пакет допомоги відреагував й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він подякував Австралії за підтримку у твітері.

Військові навчання Австралії для українських воїнів

Також Австралія планує розгорнути у Великій Британії навчання для українських воїнів. Так, до 70 військовослужбовців Австралійських сил оборони (ADF) мають приєднатися до багатонаціональних навчань INTEFLEX під керівництвом Великої Британії. Це планують зробити одразу після Різдва.

Австралія була однозначною у своїй двопартійній підтримці України та засудженні президента Путіна. Ідеться не лише про суверенітет України, хоробрий народ України захищає міжнародне право, правила та норми,

– підкреслив прем’єр-міністр Ентоні Албаніз.

Військовий контингент Австралії допомагатиме готувати українських воїнів до боротьби проти неспровокованої війни Росії.

Військова допомога Україні: останні новини

Німеччина 21 жовтня передала Україні комплекс ППО IRIS-T. Однак він буде не останнім, адже канцлер Олаф Шольц пообіцяв передати ще три такі зенітно-ракетні комплекси.

Чехія ж анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Обіцяють передати більше техніки, однак поки не розкривають подробиць.

Також уже розглядають допомогу Україні на 2023 рік. Багатомільярдний пакет готують США.

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