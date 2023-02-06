Не лише танки: якої зброї бракує ЗСУ, щоб успішно спинити наступ Росії

Танки дуже важливі для того, щоб ЗСУ змогли успішно спинити наступ Росії й самі перейти в контратаку. Однак, крім танків, нашим військовим потрібна й інша техніка та зброя.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. У Німеччині також уже говорять про те, що танки мають надійти Україні якомога швидше.

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Бронетехніка для піхоти

Ступак розповів, що танки – це перше, що спадає на думку, коли говориш про техніку необхідну ЗСУ. Однак до нас також прямує і бронетехніка для піхоти. Вона допоможе особовому складу швидко й безпечно долати відстані, навіть під артилерійськими обстрілами й опинятись ближче до позицій ворога.

Вони будуть захищені, коли перебуватимуть у цій техніці, від уламків, від снаряда, що поруч вибухне, цю територію можна проскочити. Броньована техніка може забезпечити швидке перекидання живої сили на передні позиції росіян і там уже різати ворога на фарш,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

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Далекобійні ракети, які партнери дають не охоче

Він продовжив, що також далекобійні ракети змінять правила гри на війні. Однак, зокрема США, не охоче нам дають таку зброю, бо не хочуть, аби ми ними били по території Росії. Умовно США не хочуть, щоб після вибухів у Бєлгороді, Домодєдово тощо, після розбору уламків виявили б деталі, на яких, наприклад, написано Made in USA.

"У Росії тоді одразу кричатимуть, що на них напали американці. США не хочуть цієї історії. Тому в нас буде ця зброя, але ми зможемо використовувати її виключно проти росіян на окупованій території. А те, що відбувається на російській території – Бєлгород, Москва тощо – це все буде за допомогою нашої вітчизняної техніки", – зауважив експерт Українського інституту майбутнього.

За його словами, такий консенсус зі США, схоже, вже досягнуто. Тому ЗСУ отримають і необхідну їм далекобійну зброю.

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