"Реактивна коаліція": яких сюрпризів чекати після турне Зеленського Європою

Поїздка президента України до європейських країн видалась дуже плідною. Більшість країн, які відвідав Зеленський, оголосили про нові потужні пакети військової допомоги. Україну підтримуватимуть до переможного кінця у війні.

Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог. За його словами, крім оголошеної допомоги від партнерів, Володимир Зеленський може повернутись до України з більшою кількістю зброї.

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Сюрпризи ще будуть

Президент України Володимир Зеленський з робочим візитом приїхав до Великої Британії. Після їхньої зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком оголошено про надання Україні далекобійних безпілотників у межах великого пакета допомоги. Також, стало відомо, що влітку почнеться навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Крім того, під час поїздки до Берліну Володимир Зеленський на запитання, коли буде контрнаступ відповів, що "ще кілька зустрічей і все".

Подібні новини не додають радості кремлівському диктатору. Головне те, що підтримка України не зупиниться до перемоги у війні. Новини про навчання пілотів на F-16 і до того новини про роздуми, в якій модифікації передавати F-16 – говорять про те, що "реактивна коаліція", як її називає Зеленський, найближчим часом відбудеться,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Для Росії це, ймовірно, знову буде переходом "червоних ліній", а Дмітрій Пєсков вчергове пригрозить світу. Одначе це, здається, більше не справляє сильного враження на Захід.

Не можна також виключати, що Зеленський привезе більше сюрпризів із закордонних поїздок.

"Очікуємо після цього вояжу додаткову допомогу, зброю, яка нам необхідна. Ми вже показали Великій Британії, що можемо максимально ефективно використовувати ракети Storm Shadow. І це повною мірою відчули на собі окупанти", – наголосив політтехнолог.

Хоч у міноборони Росії заявили, що начебто своїми системами ППО збивають ракети Storm Shadow, проте жодних доказів тому не надали. Очевидно, тому що ця заява, як і більшість, є брехнею.

Борис Тизенгаузен про деталі військової допомоги Україні: дивитись відео

"Червоних ліній" не існує

На тлі збиття російських літаків та гелікоптерів у Брянській області та ударів по тимчасово окупованому Луганську з неочікуваною заявою виступила пропагандистка Маргаріта Сімоньян. Якщо раніше Україні та світу погрожували, якщо будуть перетнуті "червоні лінії", то зараз Сімоньян заявила, що ніхто в Росії й не знає, що ж є цими "червоними лініями".

Коли ти не можеш тезисно відповісти на якесь зрозуміле запитання, то ти кажеш, що немає цього питання, немає "червоних ліній". Це стандартно в російській пропагандистській методичці прописано: "ніяких червоних ліній немає, Путін нічого не говорив",

– зазначив Тизенгаузен.

Насправді ж про "червоні лінії" у Росії заговорили, коли почали обговорювати надання Байрактарів. Пізніше це стосувалося і важкої техніки, і снарядів, і особливо HIMARS. Проте зараз росіяни стверджуватимуть, що ніяких "червоних ліній" не існує. Банально через те, що відповісти на них Росія не може ніяк.

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