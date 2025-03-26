Кожен відсоток важливий, – Зеленський подякував Трампу за розблокування військової допомоги

Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за розблокування військової допомоги й відновлення обміну розвідданими. Наразі підтримка США надзвичайно важлива для України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова українського президента під час спільної пресконференції з Еммануелем Макроном 26 березня в Парижі.

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Що заявив Зеленський

Президент України заявив, що переговори зі США в Саудівській Аравії допомогли в розв'язанні питання розблокування військової допомоги, яка зараз потрібна нашій державі.

Я б не хотів говорити, на який відсоток вона нам потрібна. Сьогодні кожен відсоток важливий, коли борешся за свою незалежність із російським агресором,

– зазначив Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що обмін розвідувальними даними зі США допомагає передусім у захисті цивільного населення, а також для ЗСУ. Розблокування допомоги – важливий крок, вважає президент.

Також український лідер розповів про іноземний контингент. Наразі це питання обговорюється, але конкретних рішень ще немає.