Німеччина анонсувала пакет військової допомоги: чи будуть ракети Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував пакет військової допомоги для України. Що стосується передачі ракет Taurus, то міністр заявив, що "новин нема".

Перед 20 засіданням Контактної групи з питань оборони України Пісторіус зробив анонс нового пакета військової допомоги Україні від німецького уряду. Цей крок є частиною зусиль Німеччини зміцнити обороноздатність України у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії.

Дивіться також Taurus для України: міністр оборони Німеччини зробив заяву перед "Рамштайн"

Про що розповів Пісторіус

Пісторіус розповів, що очікує від 20 зустрічі "Рамштайн" чіткої підтримки для України, з огляду на те, як все розвивається.

Хочемо розширити співпрацю, зокрема у виробництві боєприпасів, хочемо продовжувати працювати над цими речами і дати зрозуміти, що Україна може і надалі розраховувати на нашу підтримку,

– зазначив міністр оборони Німеччини.

Він також підкреслив той факт, що спостерігається прогрес у напрямку закупівлі боєприпасів для України. Пісторіус додав, що це здебільшого заслуга чеського президента.

"Але ми також зможемо оголосити ще один пакет (військової допомоги – 24 Канал) сьогодні", – резюмував він.

На запитання про стан справ щодо постачання далекобійних крилатих ракет Taurus, міністр оборони Німеччини не надав конкретної інформації, зазначивши, що “новин нема”.

Тим часом міністр оборони Естонії заявив, що його країна розглядає "різні варіанти" для збільшення військової підтримки України, включаючи відправку додаткових боєприпасів. Він також планує візит до Києва, щоб обговорити подальшу координацію допомоги.

Постачання ракет Taurus: останні новини

Німецький канцлер Олаф Шольц зіткнувся зі складною дилемою щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus. Як зазначають аналітики, причина відмови у наданні зброї Україні криється в особливостях системи наведення цих ракет. Тому вони потребують спеціалізованої комп'ютерної системи, доступної лише в Німеччині. Втім, існує варіант передати Україні спрощені ракети без систем наведення.

Відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок намагається змінити думку Олафа Шольца щодо цього. Німецькі ЗМІ пишуть, що пані міністр веде таємну роботу над планом, який дозволить Німеччині відправити Україні крилаті ракети та не перетнути "червоні лінії" Шольцом.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на тому, що ракети Taurus обов'язково будуть в Україні. Він також звернув увагу на те, що зараз розповідає Олаф Шольц. На думку Данілова, німецький канцлер таким чином може залишити свою військову промисловість узагалі без замовлень.

Сьогодні на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України.