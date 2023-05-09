США готують масштабний пакет військової допомоги для України: що міститиме і коли оголосять

Сполучені Штати 9 травня оголосять про черговий пакет військової допомоги для України. Загальна сума озброєння – 1,2 мільярда доларів. Читайте далі, на що їх мають витратити.

Про виділення чергової довгострокової військової допомоги розповіли американські офіційні особи. Вони зазначили, що цього разу акцент зроблять на захисті неба над Україною.

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США зміцнюватимуть ППО України

За наявними даними, 1,2 мільярда доларів планують вкласти у зміцнення протиповітряної оборони України. Відповідне рішення ухвалили на фоні активності атаки нашої держави, як безпілотниками, так і крилатими ракетами та ракетами класу "земля-повітря". Під останніми мовиться, мабуть, про модифіковані С-300.

Відомо, що пакет допомоги оголосять 9 травня. Кошти нададуть у рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Водночас слід розуміти, що це не буде миттєва військова допомога. У цьому випадку кошти витратять впродовж наступних місяців або ж років. Це дозволить забезпечити майбутні потреби нашої держави у питанні оборони неба від російських атак.

У що вкладуть гроші

Ініціатива допомоги фінансуватиме:

системи протиповітряної оборони HAWK,

зенітні боєприпаси,

безпілотники для протиповітряної оборони.

Високопосадовці зазначили, що також планують закупити артилерію, ракети, зйомку супутників і фінансування поточного технічного обслуговування. Крім того, кошти вкладуть у запасні частини для різних систем. Журналісти зазначають, що з ними спілкувалися на умовах анонімності. Зокрема тому, що офіційно цей пакет ще не оголошували.

Якщо враховувати цей пакет, то США вже виділили Україні 37 мільярдів доларів військової допомоги. Цю суму наша держава отримала від початку повномасштабного вторгнення.

Відповідний формат допомоги надзвичайно важливий для України. Особливо з урахуванням активності ракетних і дронових атак з боку ворога.

35 "Шахедів" летіли на Київ

У ніч проти 8 травня російські військові здійснили масовану атаку "Шахедами" по Києву. За наявною інформацією, ворог випустив по столиці 35 іранських "мопедів". Вони вилетіли з північного напрямку – аеродрому Сеща, що у Брянській області.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Центр" Повітряних Сил, у взаємодії зі складовими Сил оборони України, знищено усі тридцять п'ять "Shahed-136/131",

– кажуть у відомстві.