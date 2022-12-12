Йдеться про сотні мільйонів доларів: Байден пообіцяв Зеленському допомогти з ППО та боєприпасами

Росія продовжує атакувати кричну інфраструктуру нашої держави та залишати українців без електроенергії. Сполучені Штати готові допомагати нам сотнями мільйонів доларів, аби ворожі ракети та дрони не долітали до своїх цілей.

У Вашингтоні запевняють, що готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Однак у Білому домі не лише говорять про підтримку, а й демонструють, як саме готові допомагати Збройним Силам протистояти російським окупантам.

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Деталі розмови між Байденом та Зеленським

Анонсована напередодні розмова між Джозефом Байденом та Володимиром Зеленським відбулась 11 грудня. Під час неї лідери обох держав обговорили терористичну діяльність Росії та надання нашій державі близько 275 мільйонів доларів допомоги на озброєння, яке допомогло б захистити небо.

Росія продовжує свої напади на критичну інфраструктуру України. Президент Байден підкреслив, що США надають пріоритет у зміцненні протиповітряної оборони України завдяки безпековій допомозі. Зокрема, 9 грудня було оголошено про виділення 275 мільйонів доларів на додаткові боєприпаси та обладнання,

– зазначили у Білому домі.

Також там констатували, що заявлена підтримка допомогла б ЗСУ ліквідовувати російські безпілотні літальні апарати. Вочевидь, йшлось, зокрема, про дрони-камікадзе іранського виробництва.

У США хочуть передати безпілотники Україні, але вагаються

Під час діалогу президент Байден згадав про виділення Вашингтоном 53 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури України. Окрім того, він наголосив на важливості притягнути Росію до відповідальності за її воєнні злочини, звірства та агресію.

Нещодавно американське видання Politiko писали про те, що у Вашингтоні дискутують щодо надання Україні безпілотників Reaper. Ледь не від початку повномасштабного вторгнення це питання стоїть гостро у Пентагоні. Зауважмо, що наразі міністерство оборони США все ще не ухвалило рішення щодо передачі нашій державі цього озброєння.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що саме зброя від західних партнерів допомогла Україні переломити хід цієї війни. ПЗРК різного типу, танки та авіація – це саме те, що сприяє ефективній ліквідації російських загарбників.