У Палаті представників відповіли, коли можуть розглянути допомогу Україні

У США вже довгий час не можуть виділити Україні наступний пакет допомоги. У Палаті представників вважають, що скоро це може вирішитись.

Спікер Палати представників заявив Майк Джонсон, що до розгляду допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом. За його словами, пріоритетом Конгресу було погодити бюджет уряду США на 2024, а зараз ця робота майже завершена.

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Питання активно обговорюють



Майк Джонсон відповів на уточнюючі запитання журналістів про формат, в якому можуть винести допомогу Україні на голосування. Він зазначив, що питання зараз активно обговорюють.

Серед наявних опцій він назвав:

розділення оборонної та гуманітарної допомоги Україні;

надання допомоги в кредит;

використання REPO Act – законопроєкту про конфіскацію російських активів та передачу цих коштів Києву.

У конгресі вже кілька місяців точаться суперечки про бюджет на 2024 рік, тож у США не можуть погодити допомогу Україні.

Остін прокоментував допомогу Україні