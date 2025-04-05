Чи може Трамп надати більшу підтримку України на тлі терористичних атак Росії
- Трамп не хоче надавати Україні військову допомогу. Він вважає, що війна в Україні є відповідальністю Європи.
- Президент США хоче організувати мирні переговори. Але Росія взагалі в них не зацікавлена.
- Директор магістерської програми Global Management AUK Марк Войджер припустив, чи може Трамп посилити військову допомогу для України.
Наразі президент США Дональд Трамп не хоче надавати Україні військову допомогу. Паралельно Росія продовжує вбивати українців. І Штати на це не реагують.
Про це в ефірі 24 Каналу говорив директор магістерської програми Global Management AUK Марк Войджер, прокоментувавши удар по Кривому Рогу. За його словами, Трамп дивиться на війну в Україні під "своїм" кутом.
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Чи може Трамп посилити військову допомогу
Як наголосив Войджер, Трамп вважає, що Україна – це відповідальність Європи. Тому саме там мають розбиратися з подальшою підтримкою нашої держави. Трамп ж намагається організувати мирні переговори, але Росія взагалі в них не зацікавлена.
Потрібна політична воля. Не бачу, що Трамп дійсно хоче тиснути на Путіна. Він навпаки йде йому на поступки, щоб перезапустити відносини. У нього є ілюзорна надія, що так США зможуть відділити Росію від Китаю. Абсурд,
– сказав Войджер.
Україні ж важливо продовжувати працювати зі Сполученими Штатами. Є багато різних аналітичних центрів, університетів, які не підтримують позицію Трампа щодо війни, яку розв'язала Росія.
Не можна забувати про роботу в інформаційному просторі. Американці також можуть тиснути на своїх конгресменів, аби вони просували питання підтримки України.
Нагадаємо, 4 квітня Росія вдарила балістикою по одному з мікрорайонів Кривого Рогу. Ракета прилетіла поруч з дитячим майданчиком. Внаслідок російського удару загинули 18 людей. Серед них – 9 дітей.