Як Трамп скаже, так і зроблять: чи можуть США повернутись до розгляду ленд-лізу

Восени 2023 року закон про ленд-ліз для України втратив чинність. Він справді міг бути продовжений, але положення виключили з остаточної редакції оборонного бюджету США.

Про це 24 Каналу розповів голова Центру аналізу та стратегій, політолог Ігор Чаленко, додавши, що Білий дім має можливість надавати допомогу іншими способами. Крім цього, усіх здивувала заява Дональда Трампа, який не заперечив проти виділення коштів Україні.

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Чи можуть у США повернутися до ленд-лізу

Ніхто не забороняє ще раз переглянути закон і надати йому актуальності. Коли почалося обговорення, як модифікувати пакет допомоги для України, багато республіканців для внутрішньої аудиторії самі згадували тему ленд-лізу. Такий варіант можливий, але на це ще мають погодитися у Білому домі.

У Джо Байдена є можливість надавати допомогу іншим способом. Вже підраховували, що є люфт у майже 10 мільярдів доларів, які можна використати для України,

– зауважив політолог.

Але, судячи з того, що зараз відбувається, теперішнє керівництво Білого дому вважає, що це недоцільно. Водночас кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що вже не заперечує проти допомоги Україні. Однак мовиться саме про позику.

"Трамп дав сигнал і, думаю, саме на це орієнтуватимуться багато республіканців. Адже як скаже Трамп, так вони й зроблять", – підкреслив Ігор Чаленко.

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