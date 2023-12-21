Ми обов'язково отримаємо допомогу від США, – Подоляк пояснив неоднозначні заяви деяких політиків

Україна обов'язково отримає допомогу від Сполучених Штатів Америки. Там усвідомлюють, що інвестиція в наші Збройні Сили дозволить їм отримати багато важливих переваг.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що і республіканці, і демократи усвідомлюють, чому важливо підтримувати Україну. Тут також варто звернути увагу на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, що 90% інвестованих коштів залишаються в Америці.

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61 мільярд через три роки перетвориться в 600 мільярдів

Як наголосив Подоляк, 61 мільярд доларів військової допомоги для України – відносно невеликі гроші, якщо порівнювати з тим, які переваги отримають Сполучені Штати. Вони матимуть шанс ще раз підкреслити себе глобальним лідером, а також – остаточно "обнулити" Росію як загрозу глобальної стабільності.

І найважливіше – це інвестиція в передбачуване майбутнє з меншою кількістю воєн, різних ескалацій конфліктів тощо.

Якщо Росія не програє, то інвестуватиме в Латинську Америку, щоб був конфлікт між Венесуелою і Гаяною. Вони далі інвестуватимуть у перевороти в Африці. Путін прямо говорить, що буде контролювати цей світ через насилля та війну. Він вкладатиме набагато більше грошей в дестабілізацію у різних регіонах. Тоді Штати будуть змушені фінансувати різні збройні програми, відправляти своїх людей. І так 61 мільярд через три роки перетвориться в 600 мільярдів,

– зауважив Подоляк.

Зараз це чудово усвідомлюють як республіканці, так і демократи. У цьому контексті важливо сприймати заклики різних потенційних кандидатів на вибори президента США щодо припинення допомоги України. Це – передвиборча політична риторика. яка має право на існування у межах внутрішніх політичних дискусій у США. Але сумнівно, що вона матиме юридичні наслідки.

Візит президента Зеленського підкреслив чітке розуміння адміністрацією президента Джозефа Байдена всіх ризиків, які несе війна в Україні; Чітке розуміння елітами республіканської і демократичної партії, чому треба підтримувати Україну; суттєве підвищення розуміння того, що відбувається в Україні, з погляду пересічного американця,

– пояснив Подоляк.

Військова допомога Україні: коротко

Президент США Джо Байден ще восени пропонував виділити спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню тощо на 106 мільярдів доларів. Однак там досі тривають політичні ігри, які затримують ухвалення цього рішення.

Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що рішення про військову допомогу від США буде. Але поки незрозуміло, коли саме це відбудеться – чи до Різдва, чи в січні 2024 року.

Наразі відомо, що Сенат США не голосуватиме про надання військової допомоги Україні до кінця цього року. Адже республіканці та демократи досі не досягли консенсусу у питанні міграційного законодавства, яке затримує ухвалення допомоги.