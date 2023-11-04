США зменшать пакети допомоги: чи пов'язано це з корупцією в Україні та що кажуть в ЄС
У США досі не ухвалили новий бюджет, а тому немає рішення про додаткове фінансування України. Щоб розтягнути можливості підтримувати нашу країну, Вашингтон надаватиме менші пакети військової допомоги.
Полковник ФСБ у відставці, ексдепутат держдуми Росії Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, чи пов'язане зменшення фінансування з корупцією в Україні.
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"У США було парламентське розслідування. Цю тему обговорювали комісіями і дійшли висновку, що потрібно посилити контроль. Завдяки цьому рішенню в Україні з'явились контролери, які почали уважніше стежити за правильним використанням переданих грошей", – нагадав Гудков.Зверніть увагу! Наглядач за виділеними Україні грошима Роберт Сторч приступив до посадових обов'язків 18 жовтня.
Крім того, Україна отримала лист з переліком реформ, які повинна реалізувати для подальшого отримання допомоги. У списку зазначено чіткі строки на це.
Чи бореться Україна з корупцією
"Я так розумію, що Україна зробила дуже багато, щоб зняти ці проблеми, мінімізувати їх. Відбуваються всілякі перестановки, розслідування", – зазначив Гудков.
Однак роботи ще доволі багато, про що також знають у країнах ЄС. Водночас там немає такого великого тиску, тому що основний пакет допомоги надають не європейці, а США.
Чи вплинула корупція в Україні на зменшення допомоги від США: дивіться відео 24 Каналу
Військова допомога від США: останні новини
- Палата представників США схвалила окремий пакет допомоги для Ізраїлю на 14 мільярдів доларів. Однак Джо Байден обіцяв ветувати цей законопроєкт. Раніше він зробив запит на об'єднану допомогу для України та Ізраїлю на 106 мільярдів доларів.
- Тим часом США оголосили про пакет військової допомоги для України в розмірі 425 мільйонів доларів. Він міститиме боєприпаси для NASAMS і HIMARS, артилерійські снаряди та інше.
- До слова, міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном. Він подякував за новий пакет допомоги і розповів про потреби українських військових.