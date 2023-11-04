США зменшать пакети допомоги: чи пов'язано це з корупцією в Україні та що кажуть в ЄС

У США досі не ухвалили новий бюджет, а тому немає рішення про додаткове фінансування України. Щоб розтягнути можливості підтримувати нашу країну, Вашингтон надаватиме менші пакети військової допомоги.

Полковник ФСБ у відставці, ексдепутат держдуми Росії Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, чи пов'язане зменшення фінансування з корупцією в Україні.

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"У США було парламентське розслідування. Цю тему обговорювали комісіями і дійшли висновку, що потрібно посилити контроль. Завдяки цьому рішенню в Україні з'явились контролери, які почали уважніше стежити за правильним використанням переданих грошей", – нагадав Гудков.

Наглядач за виділеними Україні грошима Роберт Сторч приступив до посадових обов'язків 18 жовтня.

Крім того, Україна отримала лист з переліком реформ, які повинна реалізувати для подальшого отримання допомоги. У списку зазначено чіткі строки на це.

Чи бореться Україна з корупцією

"Я так розумію, що Україна зробила дуже багато, щоб зняти ці проблеми, мінімізувати їх. Відбуваються всілякі перестановки, розслідування", – зазначив Гудков.

Однак роботи ще доволі багато, про що також знають у країнах ЄС. Водночас там немає такого великого тиску, тому що основний пакет допомоги надають не європейці, а США.

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