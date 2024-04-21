"У нас буде шанс на перемогу": Зеленський відреагував на рішення Конгресу

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність політичним лідерам США за схвалення пакета допомоги для України. За його словами, вона може дати країні шанс на перемогу у війні з Росією.

У суботу, 21 квітня, Палата представників прийняла законопроєкт про надання Україні допомоги у розмірі 60,8 мільярда доларів. Згідно з повідомленням від "Голосу Америки", всі внесені поправки до законопроєкту про допомогу Україні було відкинуто.

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"Ця підтримка дійсно зміцнить Збройні сили"

Зеленський висловив свою вдячність політичним лідерам США за прийняття законопроєкту про допомогу Україні. За його словами, ця допомога може стати ключовим фактором у перемозі над Росією.

Я думаю, що ця підтримка дійсно зміцнить Збройні сили, я молюся, і у нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає зброю, яка нам так потрібна, яка дуже потрібні тисячам солдат,

– заявив очільник держави.

Президент також висловив впевненість у тому, що ця допомога допоможе стабілізувати ситуацію на фронті та взяти ініціативу в свої руки.

Допомога від США: що відомо

Глава Пентагону Ллойд Остін висловив свою підтримку прийнятому законопроєкту із допомогою Україні від США. За його думкою, це рішення свідчить про стійкість Америки в підтримці своїх союзників.

Підтримка від США відобразиться на обстановці на передовій у найближчі тижні. Протягом цього часу російські сили можуть збільшити інтенсивність нападів.

Аналітики з Інституту вивчення війни висловили думку, що до червня 2024 року ЗСУ можуть зазнати значного покращення у своєму операційному стані. Вони зазначили, що за словами керівника ГУР МО України Кирила Буданова, саме в червні може розпочатися наступ з боку Росії.

Очікується, що законопроєкти Палати представників будуть затверджені Сенатом вже на цьому тижні.