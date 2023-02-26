Все отримаємо, – Жданов припустив, коли Байден надасть Україні літаки

Президент США Джо Байден заявив, що Україна потребує отримання багатьох видів озброєння. У переліку не виявилося винищувачів F-16.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, українцям не потрібно впадати у відчай.

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Чого точно очікувати від США

Олег Жданов пояснив, що очільник США зауважив, що літаки поки передаватися не будуть, тому що вони наразі не в пріоритеті.

У заяві Джо Байдена прозвучали танки, артилерія, ППО, в тому числі ще і РСЗВ типу HIMARS. Саме це озброєння, за його словами, Україна отримає протягом весни-осені.

Військовий експерт зосередив увагу, що у такий спосіб Джо Байден озвучив глобальні курсові напрямки.

Дуже приємно чути про те, що нам треба. Є розуміння в американського президента – значить ми це все отримаємо,

– зауважив він.

На думку Жданова, увесь перерахований перелік озброєння незабаром дійсно буде на озброєнні ЗСУ.

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Літакам в Україні бути

Військовий експерт пояснив, що українцям все ж не варто робити завчасних висновків через останню заяву Джо Байдена.

Літаки, я думаю, з'являться в Україні, але безпосередньо напередодні контрнаступальних операцій ЗСУ зі звільнення наших територій,

– зазначив він.

Олег Жданов розказав, що наразі просто потрібно трохи зачекати.

"Все дадуть, всьому свій час. Не так швидко, як нам би хотілося, але думаю, що все ми отримаємо", – переконаний він.

На його думку, Україна все ж досягне задуманого.

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