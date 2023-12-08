Залежить від напрямку: які настрої на фронті серед бійців щодо західної допомоги

Сполучені Штати ще не ухвалили допомогу для України на 2024 рік, а ЄС не встигає виготовити 1 мільйон боєприпасів до березня 2024 року, як там обіцяли. Це впливає на можливості українських військових.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко, зауваживши, що морально-психологічний стан українських військових відрізняється залежно від напрямку фронту.

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Відчувається нестача боєприпасів

Як наголосив Костенко, якщо ділянка фронту більш активна, то там серйозніше відчувається нестача боєприпасів. Де проходить менше бойових дій, там це питання стоїть не настільки гостро.

Але скажу так. Не пам'ятаю, щоб у нас був такий час, коли усього було вдосталь. Зараз нестача боєприпасів відчувається особливо. Тим паче на тлі заяв від міжнародних партнерів, що буде зменшуватися міжнародна допомога. Вона реально зменшується,

– сказав Костенко.

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До прикладу, зараз постачають менше боєприпасів 155-го калібру. Але є таки сподівання, що ЄС доведе свою обіцянку до кінця та виробить 1 мільйон боєприпасів.

Війна в Україні: коротко

Динаміка військової допомоги від союзників суттєво сповільнилася. Так, з серпня по жовтень 2023 року вона впала приблизно на 90% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Конгрес США поки не ухвалив військову допомогу для України на 2024 рік. Як наголосив радник голови ОП Михайло Подоляк, республіканці та демократи мають консенсус щодо підтримки України. Але є питання, коли цю допомогу ухвалять.

Станом на 8 грудня Росія втратила понад 337 тисяч особового складу. А за 7 грудня ця цифра зросла ще на 990 одиниць.