Захід вже остаточно обрав сценарій закінчення війни росії проти України
Західні уряди вже продемонстрували, який шлях вони обрали. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.
Захід "розписався" під перемогою України
Вони вирішили допомагати Україні зброєю. Україна має виграти цю війну, щоб відкинути росію з території України.
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Німеччина, наприклад, мала багато дискусій щодо постачання газу, але Захід запевнив їх, що Європа впорається. Можливо, є політики, які говорять про "замороження" війни, зупинку процесу озброєння й так далі. Я хочу сказати, що ці думки – не є основою політики на Заході.
Україна змусила світ зробити висновкиЯ прошу українців не звертати на ці заяви багато уваги. Тимчасове припинення вогню нічого не змінить. росія не зупиниться, допоки не переможе Україну.
Так, є кілька політиків, які просувають ці думки, але високопоставлені політики та лідери на Заході знають правду. Що будь-які успіхи, які росія здобуде в результаті агресії, тільки призведуть до більших проблем й дестабілізує уряди у США, Британії, Франції, Німеччині.
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Все може початися з повільних нетрадиційних дій, наприклад, з кібератак, інформаційних операцій, і далі росія може спробувати породити громадянські війни у західних країнах. Мотивація не допустити подібних сценаріїв буде змушувати Захід постачати зброю та підтримувати економіку України.
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