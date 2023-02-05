Не колись згодом, а негайно, – радник Залужного пояснив, що критично потрібно Україні

Увесь світ продовжує надавати військову допомогу Україні. Наразі наша країна терміново потребує винищувачів F-16.

Про це заявив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс. За його словами, цю допомогу необхідно передати негайно, а не "колись".

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Що критично потрібно Україні

Як розповів Райс, перше, що потрібно Україні, – це здатність завдавати ударів вглиб окупованих територій за допомогою ракет великої дальності, таких як ATACMS, та винищувачі, такі як F-16.

За словами радника Залужного, країна-окупантка перемістила склади постачання за межі радіуса дії HIMARS, тому нашій державі потрібна здатність стріляти у глибину та знищувати будь-які склади, великі скупчення живої сили і пункти управління, які розташовані поза межами досяжності HIMARS.

Така допомога не повинна надходити лише колись згодом, вона має бути негайно схвалена Заходом, щоб бути доступною вчасно для весняного або літнього наступу – чи українських, чи російських військ,

– зазначив Райс.

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