Військова допомога від Заходу: Зеленський заслухав важливу доповідь від Шмигаля

Володимир Зеленський провів Ставку. Президенту доповіли про ситуацію на фронті та найближчі наміри Росії. Крім того, Денис Шмигаль розповів про поставки озброєння від союзників.

За словами глави держави, міністр оборони доповів про надходження допомоги від партнерів, передає 24 Канал.

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Про що говорив Зеленський у зверненні 25 липня?

Я доручив готувати Технологічну ставку, і саме по дронах. Є затверджений план – вийти на кількість 500 – 1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців,

– заявив Володимир Зеленський.

Сьогодні президент відвідав одну з компаній – виробників дронів – перехоплювачів. "Контрактуємо все, що можемо – максимально. Всі виробництва дронів – усіх типів дронів – ми забезпечуємо фінансами", – підкреслив український лідер.

Крім того, він провів наради з підготовки законодавчих рішень, які найближчим часом будуть реалізовані.

Окремо Зеленський повідомив, що готуються документи, усі необхідні подання на відзначення кількох українських воїнів званням Героя України.