Історична трансформація: чому Макрон наважився на різкі дії проти Росії

З'явилась інформація, що президент Франції Еммануель Макрон має намір відправити своїх військових інструкторів до України для навчання наших захисників. Ймовірно, детальний план цього він оголосить під час візиту Володимира Зеленського у Париж.

Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов розповів 24 Каналу, що радикальні позиції Макрона справжній феномен, адже були побоювання, що він "дасть задню" в будь-який момент. На його думку, президенту Франції важливо залишитись в історії як вагома особистість для нації.

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"Відбулась історична трансформація. Макрон є особистістю, яка присвятила публічній політиці все своє життя", – сказав він.

Плани Макрона

Еммануель Макрон на посаді президента Франції зараз останній термін. Несвітайлов вважає, що він не планує йти з політики, а має амбіції зайняти якусь загальноєвропейську посаду, яка мала б реальний вплив на реформування ЄС.

Для цього йому необхідно показати те, що він лідер та готовий брати на себе відповідальність і ухвалювати складні рішення. Макрон говорить ті речі, які люди давно хотіли почути, зокрема про необхідність реформування Європейського Союзу,

– наголосив експерт-міжнародник.

Він зазначив, що раніше стосовно заяв Макрона, зокрема й позиції щодо Росії, могли виникати підозри, мовляв, це маніпуляції на інформаційному рівні, однак зараз це виглядає як послідовна та ґрунтовна політика.

Макрон відчуває, які відбуваються трансформації у світі. Він розуміє неможливість уникнення глобальної конфронтації, тому має на меті зробити так, щоб Європейський Союз був боєздатною одиницею,

– висловився Максим Несвітайлов.

Президент Франції своїми публічними заявами наголошує на тому, що Європа має об'єднувати свої військово-промислові комплекси та працювати над налагодженням власного оборонного потенціалу. За совами політолога, він намагається рухати ЄС не лише у політичному чи економічному реформуванні, але й у військовому.

Військові інструктори Франції в Україні