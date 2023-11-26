Час відновлювати флот: як Україна охоронятиме кораблі в Чорному морі
Україна може отримати військові катери, аби захищати зернові коридори у Чорному морі. Такі судна, зокрема, допоможуть прикривати від мін кораблі.
Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що також ці катери можуть нести велику кількість озброєння. Він додав, що це можуть бути як переносні ЗРК, так і кулемети. Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що в України є домовленість з партнерами щодо військових кораблів.
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Також на катерах можна встановлювати сонари, аби визначати місцеперебування підводних човнів. До того ж у ЗСУ є чимало вертольотів та глибинні бомби, які можуть їх вражати.
Комплекс заходів, який може бути створений для прикриття не лише морського коридору, але й для прикриття портів, припортових споруд, міст. Усього Чорноморського узбережжя,
– наголосив військовий експерт.
Це буде хороша допомога для Військово-морських Сил ЗСУ та флоту, який відроджується. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що ВМС уже час виходити у море та виконувати бойові завдання.
Як ВМС ЗСУ можуть допомогти військові катери: дивіться відео
Море для москітного флоту
Чим більше в українських захисників буде таких катерів – тим краще. Щонайменше 10 таких суден допоможуть контролювати море цілодобово.
"Чорне море не для великих військових кораблів. Це море для москітного флоту. І у воєнний час вони можуть виконувати практично на 100% бойове завдання. Виходячи з того, що Чорне море – закрита водойма", – наголосив Роман Світан.
Якщо буде достатня кількість засобів ураження, то так можна буде втопити рано чи пізно будь-який великий корабель. А от маленьке судно зможе втекти від будь-якої атаки – завдяки маневреності та швидкості. А якщо на ньому буде чимало озброєння – то воно ще й зможе захистити інший корабель.
Окрім того, такі катери у мирний час зможуть патрулювати економічну зону вздовж морського узбережжя України.
Небезпека для кораблів у Чорному морі
- Ворог вдарив протирадіолокаційною ракетою Х-31П по одному з портів Одещини. Російська ракета влучила в надбудову цивільного корабля. Судно під прапором Ліберії заходило в порт. Унаслідок цього загинув лоцман – громадянин України. Ще троє людей, громадян Філіппін, були поранені.
- ЗМІ повідомляли, що балкер Georgia S міг підірватися на міні у Чорному морі неподалік берега України. Однак виявилося, що міна зірвалася за 100 метрів від судна. Капітан не оцінив ситуацію і подав сигнал лиха. Згодом корабель продовжив свій рух.
- Раніше повідомлялося, що мінно-тральні групи ВМС Болгарії та Румунії взялися розчищати від мін транспортний коридор у Чорному морі.