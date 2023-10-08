Білорусь знову перевіряє боєготовність армії: чи є небезпека для України

Україна продовжує пильно стежити за можливими загрозами з північного кордону. Однак є суттєві підстави вважати, що Олександр Лукашенко "брязкає зброєю", намагаючись лише імітувати уявну могутність білоруської армії.

Такою думкою із 24 Каналом поділився військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. Він припускає, що повідомлення про військові навчання на території Білорусі були частиною звичного лавірування Лукашенка.

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Білорусь стурбована російськими "обіцянками"

Імовірно, нові тренування білоруських військових можуть бути пов'язаними з невпевненістю Лукашенка у його майбутньому. Імовірно, білоруський диктатор бачить, як Росія не виконала жодну свою обіцянку щодо захисту Вірменії, яка була частиною ОДКБ. Це може змушувати його перекладати цю ситуацію на себе.

"Лукашенко починає загравати із західними країнами. Саме так можна витлумачити його схвальні слова щодо Володимира Зеленського. Білоруський диктатор, як завжди, намагається пройти між крапель, і навряд чи це спонукатиме його сформувати проти України другий фронт", – припустив Романенко.

Важливо! Під час свого мілітарного піар-туру Лукашенко дав інтерв'ю, в якому повторив російські наративи про те, що "Захід втягнув Україну у війну", однак при цьому зазначив, що " Зеленський все робить правильно ", коли вимагає зброю від партнерів.

Значно більш імовірно, що Лукашенко продовжуватиме свою гру, намагаючись відкупитися від Путіна показними "навчаннями". Але в будь-якому разі, Україна готова до всіх можливих сценаріїв на Півночі.

Ігор Романенко про військові навчання в Білорусі: дивіться відео

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