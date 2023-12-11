Нарощування бойових спроможностей: у Києві пройдуть навчання Сил оборони

У Київській міській адміністрації повідомили про військові навчання Угрупування сил і засобів оборони міста. Тренування триватимуть чотири дні.

Навчання Угруповання сил і засобів оборони Києва проходитимуть із 11 по 14 грудня. Начальник КМВА Сергій Попко також зазначив, що покращувати бойові спроможності будуть у Дарницькому районі.

Дивіться також Росіяни хочуть повернути втрачені позиції на Запоріжжі: карта фронту за тиждень

Для чого проводитимуть навчання

Під час тренувань відпрацьовуватимуть практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння.

Мета навчань – нарощування бойових спроможностей під час підготовки та ведення оборонної операції,

– зазначив Попко.

Він також нагадав жителям, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки – забороняється.

Військові навчання українських військових