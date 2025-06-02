"Приповз на колінах до Путіна": Лукашенко отримав чіткі сигнали щодо військових навчань з Росією

У Білорусі заявили, що спільні військові навчання з Росією "Захід-2025" вони переносять углиб території, подалі від західних кордонів. Це свідчить про те, що Алєксандр Лукашенко міг отримати кілька сигналів.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що після цього білоруський диктатор прийшов до Владіміра Путіна з проханням перенести навчання. Кремлю, до речі, такий сценарій теж вигідний.

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Лукашенко отримав чіткі сигнали і приповз до Путіна

За словами заступника керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, ще раніше спільні військові навчання становили загрозу не лише для України, а й для Литви, Латвії та Польщі. Щодо нашої країни, навіть президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія "готує щось" в Білорусі.

Зараз перенесення основних етапів навчань "Захід-2025" углиб країни, на думку Латушка, має кілька причин:

Відсутність матеріальних та людських ресурсів – Росія не може вислати в Білорусь велику частину своїх військ;

Тиск на Лукашенка з боку Заходу – ймовірно, що мовиться саме про Францію та Німеччину, які могли пригрозити санкціями;

Проблеми торгівлі Китаю зі США – Пекіну не вигідно, щоб Білорусь створила проблеми на кордоні з Європою, бо тоді він не зможе вести торгівлю з країнами ЄС.

Лукашенко отримав ці сигнали. Я впевнений, що він приповз на колінах до Путіна і почав його благати, щоб вони це не робили,

– наголосив він.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зауважив, що тут відбувається певна гра – Росія не хоче зупинити війну в Україні, але в Білорусі показує, мовляв, відводить свої війська від Європи. Тобто "тут за мир, там – за війну".

До речі, водночас голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак висловив думку про те, що саме Путіну натякнули перенести навчання в Білорусі. Ймовірно, це могли зробити американці.