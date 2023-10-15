США можуть ввести свої війська до Сектора Гази для порятунку заручників, – Кірбі
Джерело:Fox News
У США заявили, що для звільнення людей, яких бойовики ХАМАС взяли у полон, можуть задіяти своїх військових. У Білому домі розповіли, чи планують це робити найближчим часом.
Армія Ізраїлю повідомила, що у полоні палестинських терористів перебувають 155 людей. Представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі прокоментував ймовірність участі військових США у звільненні заручників.
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Можемо, але поки не будемо
Відомо, що серед захоплених у полон бойовиками є американці. Кірбі зазначив, що не виключено, що для їх порятунку США можуть задіяти свої війська, однак, додав, що наразі цього робити не планують.
Також посадовець зауважив, що для проведення подібної операції потрібно точно знати, де саме перебувають заручники і скільки їх. Наразі Білий дім не володіє цією інформацією.
Нагадаємо, що напередодні Держдеп повідомляв, що 15 громадян США вважають зниклими безвісти у ході конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Втім, це не означає, що всі вони потрапили до полону.
Війна ЦАХАЛ та бойовиків ХАМАС: що відомо
- Протистояння між терористами ХАМАС та Армією Ізраїлю триває вже більше тижня. За цей період загинули та отримали поранення кілька тисяч людей.
- Так, відомо, що станом на 15:50 15 жовтня у Секторі Гази вже загинуло 2 670 осіб. Близько 9 714 палестинців – отримали поранення різного ступеню тяжкості. В Ізраїлі кількість загиблих становить 1400 людей.
- 15 жовтя ЦАХАЛ повідомив, що переніс наземну операцію у Секторі Гази через погодні умови.
- Раніше Ізраїль наказав жителям північної частини Сектора Гази евакуюватися на південь. В ООН закликали скасувати цей наказ.
- 14 жовтня у МЗС України повідомили, що з Тель-Авіву вилетів перший евакуаційний рейс із понад 200 українцями. Літак має приземлитися у Бухаресті.
- Ізраїльські спецслужби повідомили, що серед заручників можуть бути й громадяни України. У ГУР заявили, що перевіряють цю інформацію на достовірність. Згодом з'ясувалося, що громадян України серед полонених немає.