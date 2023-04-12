Рота "Гонор" з "Вовків Да Вінчі" показала кадри бою за останню дорогу в Бахмут
12 квітня 2023, 16:14Читать новость на русском
Російські загарбники не полишають спроб захопити Бахмут. Українські військові героїчно захищають місто та дають відсіч ворогу.
Бійці роти "Гонор", батальйону "Вовків Да Вінчі" показали, як відбили ворожу атаку у Бахмуті. Про це пише 24 Канал.
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Бій за останню дорогу на Бахмут
Зазначається, що захисники опублікували відео з бою за останню дорогу на Бахмут.
Як українські військові відбили атаку ворога у Бахмуті: дивіться відео
Шестеро прикордонників відбили атаку ворога у Бахмуті
- У Держприкордонній службі показали героїчну роботу наших військових. Шестеро прикордонників Луганського загону протягом трьох годин тримали позиції та відбивали атаки противника.
- Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення: група вогневої підтримки. Завдяки вмілому використанню гранатометів та стрілецької зброї наступ окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони. Дивіться відео за посиланням.
Ситуація у Бахмуті: головне
- На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Росіяни вперто намагаються оточити місто. Українські захисники мужньо їм протистоять. Російські терористи перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі: знищують будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії.
- Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський 10 квітня знову побував у Бахмуті. Він наголосив, що українські захисники віддано борються за Бахмут та виснажують вагнерівців.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки.
- При цьому, за її словами, на Лиманському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках росіяни взагалі не можуть досягти поставлених цілей. Проте бої там "дуже гарячі".