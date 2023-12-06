Розстріляних під Авдіївкою військовослужбовців ЗСУ вважають зниклими безвісти, — ЗМІ

Бійців ЗСУ, яких на початку грудня розстріляли біля Авдіївки, наразі рахують як зниклих безвісти. Їх особу не розголошують, щоб не травмувати близьких.

Відео з цинічним злочином окупантів опублікували у мережі 2 грудня. Українські службовці вийшли, тримаючи руки за головами та лягли животами на землю, але це не зупинило російську жорстокість.

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Ведеться робота з пошуку тіл

ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що військовослужбовці 45-го окремого стрілецького батальйону, яких стратили росіяни під час спроби здатися у полон, наразі вважаються безвісти зниклими. Припущення щодо особи розстріляних Героїв не повідомляють, щоб не травмувати близьких чи рідних.

Наразі ведеться робота щодо пошуку можливості забрати тіла, – це дозволить зрозуміти, хто саме загинув, адже хтось, можливо, перебуває у полоні. У цьому секторі працювали й інші батальйони.

Наші хлопці втримували позицію до останнього. При закінченні боєкомплекту і прориву тимчасової оборони вони зробили все правильно для можливого збереження своїх життів,

– повідомляють у ЗСУ.

Оборона Авдіївки здійснюється у надважких умовах – на одного бійця ЗСУ припадає 10 росіян. Українські військовослужбовці мають певний дефіцит боєприпасів, який не відчувають окупанти. Окрім цього, логістика перебуває під постійними обстрілами.

Розстріл військових