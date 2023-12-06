Розстріляних під Авдіївкою військовослужбовців ЗСУ вважають зниклими безвісти, — ЗМІ
Джерело:"Суспільне"
Бійців ЗСУ, яких на початку грудня розстріляли біля Авдіївки, наразі рахують як зниклих безвісти. Їх особу не розголошують, щоб не травмувати близьких.
Відео з цинічним злочином окупантів опублікували у мережі 2 грудня. Українські службовці вийшли, тримаючи руки за головами та лягли животами на землю, але це не зупинило російську жорстокість.
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Ведеться робота з пошуку тіл
ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що військовослужбовці 45-го окремого стрілецького батальйону, яких стратили росіяни під час спроби здатися у полон, наразі вважаються безвісти зниклими. Припущення щодо особи розстріляних Героїв не повідомляють, щоб не травмувати близьких чи рідних.
Наразі ведеться робота щодо пошуку можливості забрати тіла, – це дозволить зрозуміти, хто саме загинув, адже хтось, можливо, перебуває у полоні. У цьому секторі працювали й інші батальйони.
Наші хлопці втримували позицію до останнього. При закінченні боєкомплекту і прориву тимчасової оборони вони зробили все правильно для можливого збереження своїх життів,
– повідомляють у ЗСУ.
Оборона Авдіївки здійснюється у надважких умовах – на одного бійця ЗСУ припадає 10 росіян. Українські військовослужбовці мають певний дефіцит боєприпасів, який не відчувають окупанти. Окрім цього, логістика перебуває під постійними обстрілами.
Розстріл військових
- Двоє наших захисників, що тримали позиції біля Степового на Донеччині, були змушені здатися ворогу, бо у них закінчився боєкомплект. Росіяни підступно відкрили вогонь і жорстоко стратили військовополонених, коли ті були беззбройними.
- Одразу після цього інциденту омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна звернулася до Моніторингової місії ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Він додав, що не очікує проривних результатів, однак МКЧХ має унікальний мандат щодо фіксації фактів порушення прав саме військовополонених.
- Олександр Шпутун повідомив, що група російських окупантів, яка вчинила цей злочин, перестала існувати. Попри це, наразі немає інформації, який підрозділ причетний до розстрілу, оскільки там досі тривають бойові дії. У ГУР ці заяви не підтверджують.